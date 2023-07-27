裝修黑店｜換水龍頭師傅問借錢！放飛機不退款！消委會2招免中伏

廚房維修遇詐騙？早前有網民於Facebook群組《家居維修交流平台》發文，指自己遇上新式詐騙。該名事主透過網上聘請一名維修師傅進行廚房的水龍頭更換安裝服務，不過，師傅卻在上門為事主維修前突然問事主借錢「找數」，事主拒絕後，維修師傅亦未有如期上門維修。事主懷疑自己遇上詐騙慣犯，於是發文警惕其他人不要上當。究竟聘請維修師傅有甚麼需要注意？



廚房水龍頭要換 網上尋找維修師傅

事主指廚房水龍頭損壞需要進行更換，於是在網上尋找維修師傅，一名自稱「Jeff」的維修師傅主動聯絡，並報價HK$400（不包料）。事主見Jeff的Facebook頭像為家庭照，加上亦有提供公司卡片，於是選擇相信並聘請他進行廚房水龍頭更換服務。（請按下圖👇👇👇）

事主於是自行購入水龍頭，並拍照詢問Jeff是否適用，Jeff當時表示沒有問題，惟上門安裝當天卻指出水龍頭尺寸不符合，並自動請纓為事主購入適合的水龍頭然後再重新上門安裝．水龍頭則需額外收費HK$600，事主亦有即時付款。

維修師傅欲借錢遭拒 維修當日事主慘被「放飛機」

不過，其後Jeff突然找上事主，指自己在進行另一樁通渠工程，額外聘請了通渠師傅急需HK$1300找數，惟被櫃員機「食卡」、轉數快亦「爆額」，在無法選擇之下才找事主，希望事主能先代他找數，並指會連本帶利歸還HK$1500予事主，同時可免卻水龍頭的維修費用，更表示「我係個咩人，我諗你都心中有數」，並謂「之後有咩要幫手你即管開聲」，不過事主則拒絕借出。（請按下圖👇👇👇）

維修當日，事主與Jeff本約好下午兩時半到達事主家中更換水龍頭，但Jeff未有按時出現，事主於是打電話、發訊息詢問因由， Jeff則指仍然身處大埔，要再約時間上門維修。事主感覺有異，於是要求Jeff退回購買水龍頭的錢，Jeff卻以已購買為由拒絕，事主要求證明卻慘被封鎖，Jeff亦在對話中刪除一開始提供給事主的卡片。事主自知難以追討款項，於是發文警惕其他人不要上當，亦表示會考慮報警、報海關、透過小額錢債審裁處追討。

騙徒手法層出不窮 消委會建議2招避免中伏

現時網絡世界發達，無論是小型維修、通渠，甚至大型裝修，不少人也會在網上尋找師傅，更會依賴網上評價決定聘請甚麼人士進行服務。不過，過往亦有不少人因為透過網絡聘請維修師傅而出現被走數、被收取天價維修費、質素參差等問題，縱使花掉金錢亦未必能夠妥善解決，確實欠缺保障。消委會亦提醒消費者，在選擇維修服務公司時，應留意以下事項：

1 選擇設有門市或營業地址的公司 面對面洽商

不少屋苑附近有商戶提供小型家居維修服務包括通渠、開鎖及維修等，消費者可以選擇這類型，或在網上搜尋設有門市的公司。消費者可以直接面對面與公司洽商，即使出現消費爭議需訴諸法律，亦可憑藉地址送達文件。

如在別無選擇下，必須經網上搜尋上門維修服務，消費者亦應先核實商戶是否有實體的營業或門市地址、聯絡方法等。

2 妥善保留單據及付款證明 要求單據列明服務詳情

預約時，消費者應要求商戶發出正式單據及提供付款途徑，若對方要求將維修服務費用存入個人戶口，則要小心。

維修公司的單據一般以手寫為主，單據上僅列明通渠服務及收費。在工程完成後，消費者應盡可能要求對方清晰列出各項服務的收費詳情、事後保養、保養期及條款等避免爭拗．單據上亦應有維修服務公司的清晰蓋印或簽名。消費者應妥善保留單據及付款證明，避免以現金付款，一旦發生爭議，可以作為日後追討的憑證。