食物中毒｜林村訓練營疑因卡邦尼意粉集體中毒　職員冇中招有得解

吃同樣的食物，為何有人食物中毒、有人卻沒事？香港青年獎勵計劃林村賽馬會愛丁堡公爵訓練營發生集體食物中毒事件。深井一間教會72人，參加3日2夜的訓練營，超過40人昨晚（6日）進食晚飯後，今早出現不適症狀，懷疑食物中毒需要送院。不過有指營地所有職員均吃下同樣食物，則未有感到不適。



訓練營集體食物中毒 多人需要送院包括中小學生

綜合報導指，昨晚（6日）的營地晚餐為即煮的卡邦尼意粉（含煙肉、奶油及意粉），共44名營友進食晚餐後，今早分別出現腸胃炎、肚痛、屙嘔不適等徵狀，懷疑集體食物中毒。傷者年齡介乎14至53歲，當中包括多名中小學生。（請按下圖👇👇👇）

深井教會三日兩夜訓練營爆集體食物中毒 晚餐曾食卡邦尼意粉

據悉有營地職員曾一同進食同樣食物，但堅稱沒有感到不適，目前亦尚未能確定集體食物中毒是否由卡邦尼意粉引致。營地負責人透過電話表示仍在了解事件，未有更多資料可提供。

壓力大食物中毒機率更高

食物未經適當烹製、清洗，或者在處理食物前未洗手導致食物被污染，這些因素均會引起食物中毒。食物中毒可發生於個體或群體，取決於他們是否進食了相同的受污染食物。不過亦同樣受到人體抵抗力和調節能力的好壞影響。

栃木縣的石橋總合病院內科醫生上野尚之受日本媒體《Zakzak》訪問時曾表示，人壓力大，會令胃酸分泌過多、肌肉收縮以及運動機能變差導致消化不良，腸內環境變差會使壞菌增加，而自律神經失調也會讓免疫機能變差，導致出現食物中毒症狀的機率更高。因此並非進食同樣受污染的食物必定會出現同樣的不適症狀。

夏季為食物中毒高峰期 炎熱潮濕環境有利細菌繁殖

食物是否受到污染很難判斷，因為食物即使受污染、變壞，其外觀、味道和氣味不一定有異，因此市民應避免以「試味」判斷好壞。在炎熱潮濕的天氣下，或者食物擺放在室溫的時間太長，均會令細菌滋生或繁殖。細菌愈多，感染和患病的幾率愈高。（請按下圖👇👇👇）

食安中心指出，夏季是由細菌引致食物中毒的高危時期，溫暖的環境有利於細菌快速繁殖，因此夏季應更小心注意食物安全。食物如受致病菌污染，會導致食物迅速變壞，毋須再烹煮的即食食品如：燒味、滷味；已煮熟的米飯麵食；生或未熟的食物如：蛋類、乳製品、肉類等高風險食物，不應長時間放置在室溫。

相關閱讀：食物中毒｜檔口肉曬到壞？網民嘔足2周引共鳴 食物非放雪櫃最好

4類人士高危易引併發症 症狀足以致命

雖然食物中毒屬於常見疾病，但高危人士例如：孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力較低人士，若進食生或未煮熟的食物，引致感染或併發症的風險較高。高危人士可能會出現血尿毒症、血液或腦部嚴重感染、流產、死胎，症狀足以致命。

食安中心建議5方法 避免食物中毒

要避免食物中毒，食安中心則建議市民遵從以下五項要點：選擇安全的原材料、保持雙手及用具清潔、分開生熟食物、徹底煮熟食物、把食物存放於安全溫度，以減低患上食源性疾病與超級細菌的風險。

參考資料：Zakzak