朱克伯格為拳賽增磅日食4千卡麥當勞有啲乜？營養師：易便秘肚屙

朱克伯格為應付日常鍛鍊日食4000卡路里？X（twitter）老闆馬斯克（Elon Musk）與Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）將進行世紀拳賽「隻揪」，兩人都正積極接受訓練備戰。朱克伯格更在自家社交平台Threads透露自己的日常飲食餐單竟然是麥當勞快餐！不過，有網民擔心這種飲食習慣會為他帶來健康負擔。對是次賽事又有什麼影響？



朱克伯格為拳賽積極備戰 日食4000卡麥當勞增磅

Facebook行政總裁朱克伯格指，為了增磅和應付日常鍛鍊，他每天需要攝取約4000卡路里，而他的飲食餐單亦相當極端，當中包括：20件麥樂雞、足三兩漢堡、大薯條、Oreo麥旋風及蘋果批，並指「晚一點可能還有芝士漢堡」。（請按下圖）

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MMA選手建議遠離麥當勞 朱克伯格：麥當勞「好好味」

朱克伯格的「麥當勞餐單」引起網民熱議，本身是MMA選手的Mike David留言表示朱克伯格正在進行嚴格鍛鍊，應該遠離麥當勞。朱克伯格則回覆指「不用減磅」，並指麥當勞「好好味」。有不少人均擔心這種飲食習慣會為他帶來健康負擔。（請按下圖）

極端方法增磅 應留意蛋白質與脂肪比例

事件亦在連登討論區引起討論，有網民指如果操練不足，所吸收的卡路里便會轉化成脂肪，結果只會變胖而不會變壯。不過亦有網民表示「技術再強，一百磅都係唔會鎖到二百磅」、「（朱克伯格）唯一輸嘅應該係體重」，能理解朱克伯格為何需要用極端方法增磅，惟應留意蛋白質與脂肪比例。

卡路里攝取過多易肥 蛋白質不足難增肌

朱克伯格現年39歲，而30到59歲的男性，每日基本只需攝取2,350卡路里應付日常活動。以朱克伯格每日攝取約4000卡路里計算，已經比平常人多出近一倍。如果攝取的熱量多於維持每日活動、身體機能及生長所需，體重會因為脂肪積存而增加，長期便會導致過重及肥胖。雖然朱克伯格的運動量相當高，日常的拳擊和柔術鍛鍊亦屬於高消耗運動，但若蛋白質的攝入量不足，亦難以促進肌肉生長。（請按下圖）

一般而言，每日蛋白質的攝取量建議為總攝入卡路里的30%，20% - 25%則為促進肌肉生長所需的最低限度。香港營養師學會認可營養師李杏榆（Annie）指出，如果要增加肌肉量，必須攝取多過身體所需的蛋白質，而碳水化合物則需攝取足夠以應付操練時的熱量，但須注意攝取的脂肪要少，否則會難以吸收到足夠的蛋白質。

「麥當勞餐單」易營養不均 小心便秘肚瀉

如果以朱克伯格的「麥當勞餐單」作為應付鍛鍊用的餐單，Annie則認為營養會不夠均衡，甚至會因為纖維量攝取不足、抗氧化成分不夠，容易出現便秘、肚瀉、胃氣脹等腸胃疾病。Annie表示，如果必須採用麥當勞作為應付鍛鍊的主食，可以選擇蛋白質含量較高的板燒雞腿包，但要注意只能吃一塊包，否則澱粉質的比例會太高。

不過Annie亦指出，像麥當勞等快餐店，用油的分量會比平時煮食更多，亦有可能採用「萬年油」，油反覆使用會轉化為反式脂肪，同樣會增加健康風險。加上快餐店的雞肉均曾以油炸、煎過，其實也不算是最健康而有效的選擇。

因此如果想要減少脂肪攝取量，同時希望增加肌肉，Annie建議可選擇進食雞胸肉，因為雞胸肉的蛋白質含量相對其他部位或肉類高，而脂肪含量較低，能夠有效增加肌肉，亦能提供飽足感。