夏至過後，天氣愈來愈熱，短褲小背心登場，正是蚊子開大餐的最佳嘗味期。其實，蚊子非吸血鬼，不是凡血都喜歡吸，它們也很「嘴尖」，不然怎會身旁的人絲毫無損，你卻被叮得如梅花點？除了香茅水、防蚊噴霧，想避免蚊叮蟲咬，也可從飲食習慣着手。



哪類人最惹蚊？血液酸性高、大汗、體味濃

蚊子一般會透過嗅覺覓食，氣味濃烈、大汗的人最易惹蚊，因為汗液中含有蚊子喜歡的乳酸。若人體攝取大量含酸性礦物質的食物都會讓血液含較高酸性，成為蚊子喜歡的獵物。

食物屬酸性或鹼性，並非按我們味蕾的感覺，而是指經過高溫加熱分解後，餘下的礦物質所屬種類而定。以pH0-pH14為基準，pH7表示中性，小於pH7為酸性，大於pH7為鹼性。檸檬pH值約2-3，味道偏酸，但其實是鹼性食物，因為檸檬進入人體被消化後，會產生鹼性副產品。相反，白米、麵包雖沒酸味，卻屬酸性，亦是相同道理。

海藻是含微鹼性礦物質最多的食物之一。（iStock）

體質酸化成因｜壓力大、酸性食物攝取太多

含微酸性礦物質較多的食物，如動物內臟、肉類、奶類或添加食物，不應多吃。即使喝濃茶、咖啡或利尿飲品太多，也容易令體內鹼性礦物質流失。

人的血液一般是PH7.35-7.45，屬弱鹼性，當我們過量攝取酸性食物，會令血液黏稠，阻礙運送到細血管的末稍，容易導致手腳冰冷、口臭頭痛、皮膚暗啞、易倦氣喘等。加上生活緊張、工作壓力也會令體質酸化。因此，營養師會建議我們多吃微鹼性礦物質含量較多的食物，如深綠色蔬菜、根莖類植物；海藻類如海帶、昆布；或顏色鮮艷的蔬果，如彩椒、士多啤梨、西瓜等。讓身體的酸鹼度得以平衡。

深綠色蔬菜、海帶、昆布、彩椒、士多啤梨、西瓜等多是微鹼性礦物質含量較多的食物，有助身體的酸鹼度得以平衡。

根據日本國立健康營養所西崎弘太郎博士的測定報告，從100克的食品得到的灰分（化學或生物分析中濃縮了的微量物質經礦化過程後的殘燼），用一規定的酸或鹼中和 ，而所用的酸或鹼Ｃ、Ｃ就稱為該食品的鹼度或酸度。

10款強鹼與中鹼性食物

海帶 40（鹼度，非酸鹼值）

香菇 18

菠菜 15.6

大豆 10.2

香蕉 8.8

栗子 8.3

芋 7.7

紅豆 7.3

紅蘿蔔6.4

百合 6.2

肉類多屬酸性食物，攝取太多，易致手腳冰冷、口臭頭痛、皮膚暗啞、易倦氣喘等。（unsplash）

10款強酸與中酸性食物

魷魚29.6（酸度）

蛋黃19.2

燕麥17.8

鮪魚15.3

鱆魚12.8

雞肉10.4

蠔 8

鰻魚7.5

豬肉6.2

牛肉5

大部分動物性食物都屬酸性食物，如魚、肉、貝類。



大部分蔬菜水果都是鹼性食物，還有低熱量的植物性食物，也多是鹼性食品。



運動都會惹蚊？

此外，據說蚊子可藉着二氧化碳的排放量，偵測到30米以外的吸血目標，二氧化碳濃度愈高，對蚊子愈吸引。

什麼時候會令我們的二氧化碳排放增加？

運動是其中之一。因為肌肉在運動時會消耗氧氣，同時產生二氧化碳，作為氣體交換。當血液內的二氧化碳提高，血液的酸性增加，便會呼吸急速，以便排走過多的二氧化碳。因此運動時即使沒有濃烈的汗臭也同樣會惹蚊咬。