康怡超市驚見被禁「宮城縣」原產生蠔！1個原因這種蠔不受限？

超市驚見輻射地區的生蠔？近日有人於Facebook群組《香港生蠔關注組》發文，指在太古康怡連鎖超市看到來自北海道的蠔肉，但細看卻發現其原產地為宮城縣，宮城縣是受日本海產進口禁令限制的其中一個縣市。事主質疑其食品包裝有虛假陳述或誤導成分。為何原產地為宮城縣的蠔肉能夠進口香港？



超市蠔肉原產地為宮城縣 網民：驚咪唔好食囉

事主在Facebook群組發文後，引來不少人評論。有人認為「食就唔好驚，驚就唔好食」、「建議咁驚改食乳山，台山或者流浮山（蠔）」、「送俾我順手驗埋輻射」，亦有網民指其幼蠔來自宮城縣，再帶到北海道養殖，因此產地才會是宮城縣，而加工地則是北海道。不過亦有網民反駁「其他地方嘅蟹喺陽澄湖浸一浸水。咁你話係咪陽澄湖大閘蟹」、「海水是流動的」。

北海道仙鳳趾以生蠔聞名 養飼宮城縣幼蠔2、3年才採收

記者翻查資料，照片中食品標籤上的昆布森海域位於仙鳳趾，北海道厚岸灣仙鳳趾是以生蠔聞名的地方，原本更生產天然生蠔，但自北海道開發後，厚岸天然生蠔曾受過度濫捕影響，令生蠔產量驟減，更面臨絕種危機。

日本蠔的最大產地則為廣島縣和宮城縣，因此厚岸灣其後以引入宮城縣的幼蠔進行培育，成功養殖厚岸生蠔。宮城縣的幼蠔會在北海道仙鳳趾飼養2至3年才採收，因此包裝上才會出現原產地為宮城縣，但加工者則為北海道。

日本食品表示法規定 以飼養時間最長的地方為原產地

自日本排放核污水後，港府宣布禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10（都）縣所收穫、製造、加工或包裝的水產品進口本港，惟事主所提及的北海道刺身蠔，其幼蠔雖然來自宮城縣，但所收穫、製造、加工或包裝均來自北海道，而北海道並非受限地區，因此其水產品仍然可以進口香港亦不無道理。

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此外，記者翻查過《日本食品表示法》的相關資料，當中列明若生鮮產品（即水產品、畜產品）在兩個或兩個以上的地方飼養，則須在食品包裝上以飼養時間最長的地方作為原產地。以上述的北海道刺身蠔為例，若宮城縣的幼蠔在宮城縣的飼養時間較長，原產地則是宮城縣，反之若宮城縣的幼蠔在昆布森海域飼養的時間較長，其產地則為昆布森海域或北海道。

食安中心檢測所有日本進口水產 未有輻射超標個案

雖然養殖生蠔的幼蠔及蠔苗有機會來自受限區域，但市民亦無需擔心會誤食輻射食品。食安中心在日本食品進口時會檢查相關文件和貨品標示等，原產地資料會載列在貨品的標示或載貨清單中。日本就其出口食品亦有一套溯源系統，方便追蹤食品來源。

此外，食安中心已全面提升就日本進口食品的輻射檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產食品及加強檢測其相關的加工食品，確保無超標才放行，目前亦未有日本進口食品被驗出輻射水平超標，因此市面上的日本食品仍然可以安心食用。

其後有市民亦在該帖文下面留言更新，指「食環署已經去咗巿場」，疑似回收了該品牌的整批進口蠔肉產品，有網民隨即回覆表示「我都買唔到」市民在採購時可以多加留意。如果市民有憂慮，亦可選擇其他進口產地的水產品。

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參考資料：日本農林水産省、食安中心、北海道觀光資訊官方網站、Ostrea