美思工房廚具開倉大特賣！鑄鐵煲限量$1發售！不鏽鋼鑊鏟低至$5

臨近歲晚想為家中廚房增添或更換新廚具，就不要錯過即日起至1月31日的「美思工房廚具開倉大特賣」！今年美思工房開倉移師到西九龍中心先施百貨，數百款高級廚具低至1折發售！每日限量$1廚具，以及由$5至$50不等的超值樣辦廚具，每件樣辦只有1至3件，心動不如行動！



$1搶限量高級廚具

美思工房開倉推出多款$1限量高級廚具，包括「嚐」輕鑄鐵鑊、SAVEUR Selects 鑄鐵煲、On & Off可拆柄煎鍋及雙層蒸鍋、SPOUT單柄煲、Well 高級茶具套裝、CHEF湯煲，每日不同款式，限量5套！如果想買到心水廚具，記得每天預早到場！

$5起入手樣辦廚具（官方圖片）

$5搶超值樣辦廚具

美思工房開倉每日會推出超過200件歐美廚具樣辦，每件價格由$5至上$50不等，當中包括$5不鏽鋼鑊鏟、$10不鏽鋼鍋、$20蒸格單柄煲、$30蛋糕焗盤、$50雙層不鏽鋼煲，每款只有1至3 件，所以心動不如馬上行動！

$99 抵買廚具福袋

美思工房開倉每日限量加推30個超抵買$99廚具福袋，內含總值過$1000的實用廚具！另有其他精選廚具優惠，$19.9買焗焗雞32cm烤雞焗盤、$198買36cm輕鑄鐵（生鐵）炒鑊（每日限量10套）、$580買32cm輕鑄鐵炒鑊！美國高級廚具SAVEUR Selects也劈價速銷，11件套三層鋼鍋具套裝勁減至$1,380、25cm至30cm琺瑯鑄鐵鍋減至$398起！所有優惠產品都數量有限，售完即止。

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登記會員有禮物

只需在現場掃描二維碼並填寫簡單資料登記成為美思工房會員，並向在場工作人員出示登入版面，即可獲得精美量匙乙套。如現場讚好美思工房的 Facebook 專頁及追蹤官方 Instagram，再獲贈環保矽膠飲筒乙枝！

美思工房會員首次登記註冊即送500分，每次消費$1賺取1分*，會員生日月加送500分及3倍積分，所有積分均可於美思工房網站兌換產品，或代替現金使用結帳。

*是次開倉活動之消費不會獲得會員積分

美思工房廚具開倉大特賣

日期：1月25日至1月31日

地點：深水埗西九龍中心先施百貨

營業時間：上午10:30至晚上09:30

