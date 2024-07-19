土瓜灣聖公會牧愛幼稚園宣告8月停辦：完成68載教養孩童使命

再有幼稚園停辦。土瓜灣聖公會牧愛幼稚園周二（16日）在網頁公布，學校於8月停辦，稱「完成68載教養孩童使命」。教育局表示，局方在2021年收到有關幼稚園通知，最後一屆高班（K3）學生於本學年畢業後，於2024/25學年起暫停營辦，至今沒有收到相關求助或投訴個案。



土瓜灣聖公會牧愛幼稚園周二（16日）在網頁公布，學校於8月停辦。

教育局：校方2021年已通知今年學期後停辦

聖公會牧愛幼稚園宣布8月停運，根據其校網資料，該幼稚園創辦於1956年，至今68年歷史，是非牟利幼稚園，日前已辦結校感恩崇拜。該校在Facebook提到，結校感恩崇拜當日有不同屆別的校友及家長見證著歷史時段，稱：「幼稚園雖然結束了，但彼此的愛是不會止息的！今天之後，我們還會再見！」

教育局表示，2021年已收到有關幼稚園通知，計劃於2022/23學年起開始停止取錄幼K1學生，並會在最後一屆K3學生於本學年畢業後，於2024/25學年起停辦。教育局稱一直與幼稚園保持緊密聯繫，提供適切的意見及協助，並提醒學校須與家長及各持份者保持溝通，至今沒有收到相關求助或投訴個案

聖公會牧愛幼稚園早前完成結校感恩崇拜。（學校Facebook）

6所新屋邨幼稚園校舍供申請 教育局：優先考慮學校申搬遷

另外，教育局宣布，本年度幼稚園校舍分配工作推出6所新屋邨幼稚園校舍，邀請合資格的申辦團體申請，包括觀塘、元朗、北區、沙田及離島區，預料2025至2026年落成，每所提供6至9間課室，分配工作將以申辦團體互相競逐的方式進行。

該局特別鼓勵現時需要承擔較高昂租金、校舍環境和設施殘舊、面對區內幼稚園學位過剩等問題的非牟利幼稚園申請遷往上述校舍，並會優先考慮參加計劃的幼稚園擬作搬遷用途的申請，如未能就此選出合適的申辦團體，才會考慮營辦新幼稚園的申請。

有意申辦團體須於9月19日下午5時或之前，把已填妥的申請表、辦學計劃資料表、現時營辦學校一覽表及相關證明文件送抵教育局幼稚園教育分部。