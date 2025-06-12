香港教師團參加全球華人計算機教育應用大會 展現教育創新力量

香港電腦教育學會早前組織香港教師代表團，參加第29屆全球華人計算機教育應用大會，與國內教師深入交流，共同推動數字教育的創新發展。擔任代表團統籌的張展瑋老師更於中小學教師論壇上分享如何應用人工智能工具深化教學效能的課堂設計與行動研究。



香港教師代表團統籌張展瑋老師擔任論壇主持人。

大會於5月24日至28日在無錫江南大學舉行，主題是「融合前沿科技：成就新型態的學習者」，會內有多名國際知名學者分享數字教育的最新發展。大會首兩天安排了工作坊及中小學教師論壇，由代表團統籌張展瑋老師以及香港電腦教育學會理事李朝暉擔任論壇的主持人，他們在論壇上引導與會者進行深入討論，串聯匯報者精采發言，促進跨地域和跨學校的思想交流。

李朝暉博士向無錫一中老師們分享香港人工智能發展。

張老師表示，參會後的最大反思是思考個體在人工智能世代中應如何定位自身的價值與角色。他表示，近年來人工智能的迅速發展已從文字生成擴展到圖片生成、影片創作，乃至具備邏輯推理能力，認為面對這些變化時，教師的核心任務不僅是傳授知識，更需要教導學生認識人工智能的本質與局限。

此外，香港教師代表團在會議期間獲大會邀請前往無錫第一中學進行專業交流，參觀了國內先進的人工智能實驗室，並在實驗室內與內地專家教師討論STEAM課程的設計與融合。在往後的交流會議，雙方則就課程設計、教學方法（如人工智能融入中國歷史科教學）、師資培訓及科技應用等議題進行深入探討，為未來合作奠定良好基礎。

金偉明校長高度讚賞香港教師代表團的成就。

香港電腦教育學會榮譽主席金偉明校長高度讚賞香港教師代表團的成就，認為代表團在日常教學大力推動STEAM教育，培養學生的創新精神，展示實踐國家高質教育發展策略的決心，亦是向全球華人世界展示了香港在資訊科技教育領域的創新活力，並進一步鞏固了香港作為區域教育創新樞紐的地位。