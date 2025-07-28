教育專家盧志文寄語學界把握AI良機　釋放空間為學生帶來幸福感

隨着人工智能（AI）不斷發展，世界各地的教育體系都正面臨前所未有的挑戰與機遇，AI不僅改變了學習方式，更有可能重塑教育的本質。內地著名教育專家、新教育基金會理事長盧志文早前應教育創新平台「教育燃新」邀請訪港出席研討會。



他接受「01教育」專訪時指出，人工智能將如同昔日的孔子與蘇格拉底般，成為引領教育未來的「高人」，帶來一場前所未見的教育革命，認為教育界應把握好AI普及化使用這個機會，並借此解放孩子與教師，讓教育回歸幸福與完整的本質。



內地著名教育專家、新教育基金會理事長盧志文早前應教育創新平台「教育燃新」邀請訪港出席研討會。

在歷史長河中，工具的進步驅動着人類文明的躍進。盧志文表示，最早的工具進步解放了人類的雙手，使體力不再是限制人類發展的桎梏；隨着時代發展，計算機的出現又解放了人類部份的腦力，直至現時人工智能的急速發展，標誌着人類再次向腦力解放邁出一大步。

盧回顧古代教育的起源，指出在孔子與蘇格拉底的時代，教育就是一場對話，師生間透過交流，分享知識、發展情感和增長能力，這種人與人的思想碰撞構成了教育的第一次「大繁榮」。然而，隨著教育制度化與規模化，這種高品質對話日漸稀少，教師面對大量學生時難以一一對話，整體效率受到制約。他認為，正是這一點，讓科技成為教育改革的關鍵推動力。

AI技術讓每個孩子都能遇見對話「高人」

儘管互聯網與電視曾改變過眾多產業，但對教育的顛覆性影響始終有限。盧志文表示，過去這些技術未能有效解決教育的根本矛盾，那就是學生缺乏「與高人對話」，但隨着人工智能的出現，或將徹底改變這個局面。盧指出，AI具備兩大優勢，包括擁有近乎無限的知識與演算能力，如同集結人類所有智慧的「頂級高人」，讓每一位學生都有機會與「高人」對話。他認為，這種教育方式的潛能，將會超過歷次科技變革對教育的帶來的影響。

盧志文認為，教育界應確保每個孩子都能公平、暢順地使用人工智能。

常態化使用人工智能 勿讓AI技術成走秀工具

對於如何善用這項科技，盧志文認為只有公平使用才能真正造福大眾。他說，教育界首要任務是確保每個孩子都能公平、暢順地使用人工智能，而當中要有賴政府的支持、民間的推動以及整個社會的共同努力，才能實現有教無類的理想，而推動人工智能融入教育的關鍵在於「常態化使用」。

他說，如果AI只僅僅停留在展示層面，那它就只能是「走秀」的技術，並直言即使擁有再先進的技術，如果孩子每天仍被考試填滿時間，那麼AI的潛力終將無法釋放。因此，盧認為，要實現常態化，首要任務便是「解放孩子」，讓學生不再被繁重的考試與作業壓得喘不過氣，騰出時間進行高質素的學習與探索。

內地著名教育專家、新教育基金會理事長盧志文（右一），參與教育創新平台「教育燃新」的研討會。（教育燃新提供）

主張AI教學節省時間 釋放師生空間營造幸福感

對於AI在教育中的角色，盧志文認為，人工智能最重要的貢獻是提升教育效率，特別是在個別化教學方面，它能根據不同學生的需求量身定制學習方案，極大釋放教師的精力，優化教學內容。但他同時指出，人工智能並非萬能，縱使AI能提高知識學習的效率，卻無法完全承擔育人的重任。他指出，真正的教育，不僅是知識的傳遞，更是「解放人、發展人」。

因此，盧志文主張把AI所節省下的時間，用來深化學生的身心靈發展。他並引用內地著名教育學者朱永新所提倡「幸福完整的教育生活」的理念，道出教育的終極目標不是成功而是幸福，學生不應是「為成功而學」，教師也不是「為成功而教」，而是共同追求身心靈和諧與快樂的教育生活。

盧志文認為，家長和老師們應讓孩子擁有美好的童年。(資料圖片)

教育不應是短跑 勿為眼前功利犧牲孩子童年

盧志文強調，教育應有三重質量，分別是學習性質量、完整性質量與生命性質量。他特別指出，過度追求短期成果的「短跑思維」是教育的盲點，教育者不應為了眼前的成績而犧牲孩子的童年，應該讓他們在快樂中成長，為未來的長跑做好準備。他認為，真正的教育應該像耐力賽跑，不強調一開始就領先，而是重視能否持續到最後。他又說，孩子的每個當下都不應被犧牲，「我們不要用犧牲孩子明天走得遠來成就孩子今天走得快」，家長和老師們應讓孩子擁有美好的童年，為他們人生的終身發展奠下良好的基礎。