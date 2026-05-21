韓國大邱學生交流景點　真實地鐵車廂學逃生　AI教育中心寓玩於學

韓國近年積極推動創新教育與體驗式學習，涵蓋人工智能、安全教育及文化傳承等多個範疇，吸引不少海外教育界人士前往交流。早前，韓國觀光公社早前組織本港19名中、小學校長，以及香港教育工作者聯會代表前往韓國第四大城市大邱交流和實地考察，行程包括大邱市民安全主題公園、大邱人工智能教育中心、國立大邱博物館及Spark Land等活動地點，涵蓋安全教育、科學技術和古代工藝文化等學習元素，從中了解韓國研學交流設施如何結合科技與互動元素，也從中探討未來STEAM教育、生命教育及跨學科學習的發展方向。



大邱市民安全主題公園 真實地鐵車廂學習逃生

參察團參觀大邱市民安全主題公園。

大邱市民安全主題公園是韓國具代表性的公共安全教育設施之一。2003年大邱發生地鐵縱火案，當時案件導致192人死亡及147人受傷，其後韓國政府設立市民安全主題公園，把其中一卡意外列車放於館內，並於館內放置另一卡大邱地鐵車廂，以及建設模擬月台作教育用途藉此提升市民對災難預防及危機應變的認識。

考察團當日學習在地鐵車廂逃生，模擬車廂內遇上火災和濃煙時，如何自行打開地鐵車門離開車廂，以及在黑暗中如何按車站內逃生指示安全離開，

園區亦設有多個模擬體驗區，包括山岳安全展示館、地震安全展示館、未來安全影像館等，例如地震模擬室會重現不同震級震動。部分展區更加入AR及多媒體技術，透過沉浸式互動教學，讓參觀者學習面對突發事故時的應變技巧與安全知識。

大邱人工智能（AI）教育中心 寓玩於學接觸新科技

考察團參觀大邱人工智能(AI)教育中心。

隨着人工智能技術迅速發展，韓國近年積極推動創新科技教育，而大邱人工智能（AI）教育中心正是當地教育廳推廣未來科技學習的重要場所之一。中心以學生及青年教育為核心，透過互動展示、機械人操作、程式設計及AI應用體驗，讓參觀者了解人工智能如何融入日常生活及未來社會發展。

館內設有多個實驗及體驗空間，涵蓋智能城市、醫療科技、自動駕駛及大數據分析等主題，讓參觀者能夠近距離接觸最新科技應用。當中AI體驗館、智能機械人實驗室、自動駕駛模擬區及編程教室等空間，參加者可透過實際操作了解人工智能如何應用於日常生活。在機械人互動區，參加者更可親手編寫簡單指令，控制機械人完成指定任務。

國立大邱博物館認識韓國古代文化工藝

國立大邱博物館位於韓國大邱廣域市，是當地重要的歷史文化博物館之一，主要收藏及展示新羅時代與嶺南地區的歷史文物，深入地展示了韓國古代工藝與歷史文化。館內展品涵蓋金屬工藝、陶瓷、佛教藝術、古代服飾及生活器具等，呈現韓國古代社會在工藝技術與文化發展上的特色。

館內常設展覽按時代及主題劃分，透過大量文物、模型與多媒體展示，介紹韓國古代人民生活、宗教文化及工藝技術。其中不少展品反映古代韓國在金工製作、染織技術及宗教藝術方面的高水平工藝，亦展現東亞地區歷史文化交流的痕跡。

除了靜態展覽外，博物館亦設有互動教育區及體驗活動，參觀者可參與傳統工藝工作坊，親手體驗拓印、陶藝或韓國傳統紋樣設計。

Spark Land遊樂園

考察團參觀Spark Land。

位於大邱市中心東城路商圈的Spark Land，是近年深受年輕人及旅客歡迎的新型城市遊樂空間。園區建於商場天台，以摩天輪、機動遊戲及夜景體驗作招徠，結合娛樂、休閒與打卡元素，成為大邱市區人氣景點之一。

Spark Land最大特色是其都市感十足的氛圍。與大型主題樂園不同，園區規模雖較小，但設計精緻。場內設有室內運動主題樂園，適合學生接受挑戰，亦設有多項室外大型遊樂設施，其中遊客可乘搭高空摩天輪俯瞰整個大邱市景，而犘天輪車廂底部更舖設強化玻璃，為乘客帶來獨特體驗。

園區同時融合韓國流行文化元素，不少角落均設有霓虹燈、韓系裝置及特色打卡位。由於地理位置便利，鄰近購物街及餐廳，旅客可順道體驗大邱地道美食與夜生活文化。