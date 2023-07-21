小學生到訪《香港01》 　Fact Check工作坊動手做　學辨別AI圖像

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，《香港01》安排聖公會牧愛小學五十名高小學生到《香港01》編輯室，參與由《香港01》前線記者舉辦的事實查核（Fact Check）工作坊，了解如何正確辨識資訊真偽，學生們更能親身體驗一下做主播的情況，模擬並學習報道新聞的技巧。



《香港01》舉辦講座、工作坊 支援中小學推行資訊素養及國民教育｜附申請聯絡方法

聖公會牧愛小學的高小學生到《香港01》編輯室，參與事實查核（Fact Check）工作坊，了解如何辨識資訊真偽，並體驗當主播學報新聞。(鄭子峰攝)

藉生活實例學Fact Check 學習分辨AI生成圖像

工作坊由《香港01》數據新聞記者主持，講解事實查核的工具和方法，透過遊戲引導學生思考網上資訊真確性，又列出多個具體案例，讓學生了解虛假資訊的種類、常見特徵及其社會影響等。工作坊進行期間學生即場使用平板電腦，親身嘗試使用剛學到的查證工具和技巧核實資訊。

針對現時人工智能（AI）都能夠繪製極像真的圖片，工作坊特設專門環節探討，並教授同學如何搜尋圖片來源、辨別圖片真偽等。

學生嘗試當直播室主播，試使用字幕機體驗報新聞。(鄭子峰攝)

體驗做主播學讀稿 模擬直播室及戶外採訪過程

參與工作坊的學生亦獲邀嘗試當直播室主播及戶外記者的滋味，其中擔任主播的同學站在鏡頭前面，使用字幕機體驗報新聞，扮演外勤記者的同學則憑新聞照片模擬戶外採訪。資深新聞主任其後會指導同學們包括聲線、語速、及眼神等新聞報道技巧，參與同學都稱雖感緊張但活動有趣，亦從中了解到新聞報道的技巧。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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