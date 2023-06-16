教評會增一般會員可免費加入　目標今年底增至2000人

教育評議會今年改變架構，會方今日（16日）表示，除增設會長及榮譽會長職位外，亦增設「普通會員」及「附屬會員」，有別於以往大多會員需推薦及需要會費才能加入，期望可吸收更多會員。



主席蔡世鴻表示，會員數已由約200人增至約1,000名會員，目標於今年年底壯大會員人數至約2,000人。被問到是否因為教協解散，故吸納更多會員以填補教協的功能，蔡世鴻則表示「無咁諗」。他認為教評會不論人力、物力及財力都有所不同，今次架構改變的目的是希望可以教育界提供更多服務。



教育評議會於今年對架構進行改變，增設「普通會員」及「附屬會員」，期望可讓更多人加入讓更多人可加人教評會。（馬煒傑攝）

「附屬會員」納會員親友或家長校董 會員達1000名

教育評議會於今年對架構進行改變，增設「普通會員」及「附屬會員」，期望可讓更多人加入讓更多人可加人教評會，主席蔡世鴻表示以往採取推薦制度，並要收取150元年費或900元終生年費，會員人數為約200人，而增設「普通會員」及「附屬會員」後，至今已增至約1,000名會員，目標於今年年底壯大會員人數至約2,000人。

蔡世鴻續指，「普通會員」讓所有教育相關的同工參加，而「附屬會員」則可惠及其親友，或家長校董等成員參加。被問到是否因為教協解散，故吸納更多會員以填補教協的功能，蔡世鴻則表示「無咁諗」他認為教評會不論人力、物力、及財力都有所不同，今次架構改變的目的是希望可以教育界提供更多服務。

蔡世鴻表示，增設「普通會員」及「附屬會員」後，至今已增至約1,000名會員。（馬煒傑攝）

推出EdConnect平台作為招聘橋樑 自動配對申請

教評會亦將推行數個項目，以促進教育發展，其中為應對教師不足的問題，教評會推出EdConnect平台，作為老師求職及校方招聘的橋樑，會員可在平台免費進行登記，系統會自動配對相關申請，進行篩選並安排面試。而除了招聘教師外，代課老師、學校書、教練等亦可以靠附屬會員的身份進行登記。平台最快在6月底推出，期望可有助解決人手不足的問日。

另外教評會一直提倡中、小學生多到博物館、藝術館和故宮參觀，教評會與教育局將落實合辦「文化護照獎勵計畫」，計劃預計10月推出並全年推行，鼓勵學生多到博物館，並會蓋印統計，提升學生文化質素。

教評會亦與與重慶市教育評估院及澳門中華教育會成立 「華夏教育評價聯盟」，6月30日亦將在重慶舉行「華厦教育評價聯盟成立典禮暨首屆華夏教育評價專家論壇」會長何漢權、蔡世鴻及副主席朱啟榮將赴渝參與。幼兒教育方面則在未來兩年接待廣州約1,000名幼教同工到港交流，並同時帶領香港的幼教同工到廣州進行三日兩夜的互訪，以促進兩地交流。