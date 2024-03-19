所謂直男式拍照，就是對影相沒有要求，幫女友、太太揸機影相求求其其的男友和老公，相片構圖差、不理會光源、對焦不清、唔識低炒拍長對腳，十之八九都會炒車！最近有位日本人妻在X公開一組她與丈夫在同一地點、交換以同款手機拍攝的手抱BB溫馨照，網民看到兩張相片之後秒懂，笑言「佢真係唔識㗎喎！」



事主もみじ☺︎@1y（@akkaagnue）早前與丈夫自駕郊遊，帶BB去睇櫻花。在同一地點、同一支手機，互相拍攝對方抱BB的溫馨一刻。但太太她一看老公的「傑作」就笑爆了，即時將兩張相片擺上X，完美示範甚麼是老公的「直男式」災難級攝影技術：

老婆作品跟足網紅IG影相守側｜

1｜人物與背景比例要準確

2｜一定要留意光影對比效果

3｜畫面應該要簡潔整齊

4｜要思考構圖

老婆仲識用人像mode影到前清後朦。（@akkaagnue 圖片）

老公直男式拍照毛病｜

1｜比例超錯、不知在拍人物還是拍街景

2｜大背光人物黑晒都照影

3｜不理會四處都是行人離物，通通入鏡影完就算（左下角的BB車／營具）

老公呢張真係唔知想點，畫面左邊一埋雜物又唔就位。（@akkaagnue 圖片）

另一張老公影的BB+隨意門，究竟主體係人定係道門？（@akkaagnue 圖片）

樓主還向老公「補刀」多貼一張她妹妹拍的，再引證老公真係唔識影相……（@akkaagnue 圖片）

外國網紅「男友視角V.S.女友視角」系列笑爆咀

先不說女生手機拍照必定要用美圖／美顏，絕不接受原相機直出未P的相片擺上IG，退一步沒那麼多要求，女朋友、太太要男友、老公揸機影相，十之八九都是「直男式拍照」零美感，要不斷睇相、不斷指導翻拍，有時人多的話又不好意思影完又影，錯過了靚景真的會很嬲。外國就有位網紅在TWITTER (X)發表了一系列「男友視角V.S.女友視角」的照片，男友的直男性災難級影相技術，真係睇到一班女士哭笑不得：「男友與女友視角」對比照 女生有共鳴：男友攝影技術都是災難級