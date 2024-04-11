大阪萬博展出自動洗澡機｜沖涼＋吹乾躺平一鍵全代勞、更內置電視｜平日收工攰到爆，有時真係懶得沖涼⋯⋯近日大阪萬博展2025就預告展出一部「全自動人類洗澡機」，只要躺平在機器內，就會自動幫你沖涼兼吹乾，期間更可睇電視！



「可以瞓的話，不會郁～」作為一個忙碌的上班族，平日收工返歸後只想躺平休息。不過想到翌日並非參加「臭汗祭」，唯有撐起眼皮，拖著疲倦的身軀步入浴室。不過，大阪萬博展2025一家參展商，就為我們懶人帶來曙光。據 YouTube 頻道「万博2025TV」報導，一家專門開發微氣泡花灑頭的公司「サイエンス」(Science) ，將在來年舉行的「大阪萬博展覽2025」，展出一部可以全自動洗澡的「人類洗澡機」，只需進入後躺下，機器就會往裏面注水，使用每秒回轉2000次的微氣泡，清潔身上的污垢，只需15分鐘就可以完成，之後再風乾。過程只需15分鐘，無須動手。不僅如此，機器更有感應器監測身體狀態以及播放電視節目，十分寫意。

「サイエンス」(Science) 將展出一部可以全自動洗澡的「人類洗澡機」（YouTube:万博2025TV)

其實這個企畫，早於1970年的大阪萬博會已經參加，當時三洋電機（如今的Panasonic）曾展出過一座自動洗澡機，不過當時的負責人山谷英二認為技術尚未達標。直到時隔多年看到 Science 的 Miraburu 微氣泡花灑頭後，決定加入協助開發，並擔任Science的技術顧問一職，並決定參加 2025 大阪萬博會展覽，他表示：「萬博會是一個夢幻機會，可以用非比尋常的想法自由塑造對未來的希望，我希望人們能夠享受這個機會。」更有意義的是，Science公司的青山恭明會長，在少年時曾參觀了20次大阪萬博，正是這部「自動洗澡機」激發他開發沐浴科技，令新企劃別具意義。

1970年的大阪萬博會洋電機曾展出過一座自動洗澡機。

承山谷英二貴言，小編希望自動洗澡機能平民化，希望終有一天亦能天天享受這個機會。

消息來源：万博2025TV（YouTube)