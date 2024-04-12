FB Messenger 新功能傳送高清圖及100MB大檔案，更可QRcode加好友｜Facebook Messenger 近日推出4大新功能，分別為以 QRcode(二維碼)加好友、傳送高清圖片、發送100MB檔案等，即睇詳情啦！



過往在Facebook Messenger發送圖片都會被壓縮，無法發送高清圖片。為了傳送高清圖片，有不少人都會先上傳至其他雲端平台，再於Facebook Messenger分享連結。不過以後無須經這些繁複步驟，因為近日Facebook Messenger終於都推出了4個新功能，包括傳送高清圖片、100MB檔案、QRcode加好友以及於群組中建立共創相簿，一齊睇詳情啦！

1.傳送高清照片

在聊天對話中選擇圖像，然後開啟「HD」(高清)功能即可發送高清版本。更可點擊其他照片以發送多張高清照片。

2.發送高達100MB大型文件

過往FB Messenger無法發送大型文件，點擊「 + 」按鈕，即可選擇高達 100MB 的檔案，並支援所有主要文件格式，包括 Word、PDF 和 Excel。

點擊「 + 」按鈕，即可選擇高達 100MB 的檔案，並支援所有主要文件格式，包括 Word、PDF 和 Excel。(Meta)

3. 使用QRcode新增好友

以前要在FB Messenger新增好友，需要輸入其姓名或電話號碼。現在只需掃描他的 Messenger QRcode(二維碼)或QRcode連結，即可新增好友。首先前往「設定」並點擊頂部的QRcode圖示，然後使用相機功能掃描QRcode，或者點擊「共享」去共享連結即可。

前往「設定」並點擊頂部的QRcode圖示，然後使用相機功能掃描QRcode，或者點擊「共享」去共享連結即可。(Meta)

4.在聊天群組中共享相簿

與朋友去完旅行或是渡過了特別節日後，大家都會互相分享拍下的照片。FB Messenger將在未來幾週內推出新功能，可以在聊天室中建立共享相簿，讓聊天室中的每個人都有編輯相簿權限。首先在聊天室中選擇多張照片，然後點擊「建立相簿」或長按聊天中的照片，再點擊「建立相簿」，即可建立相簿。若要新增至現有相冊，則可以點選「新增至相簿」，另外更可以重新命名相簿。

消息來源：Meta