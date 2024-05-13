香港機場App3大實用功能地圖導航/預約停車場車位/手機提前點餐｜要出遊前總要先經過香港機場，不過香港機場面積算大，尤如迷宮一樣，一不小心可能在機場內迷路錯過航班！今次為大家介紹3個香港機場App「My HKG」的3個實用功能，包括地圖導航、預約停車場車位及手機提前點餐，讓大家出遊時更順利。



要出遊前總要先經過香港機場，不過香港機場面積算大，尤如迷宮一樣，一不小心可能在機場內迷路錯過航班！今次為大家介紹3個香港機場App「My HKG」的3個實用功能，包括地圖導航、預約停車場車位及手機提前點餐，讓大家出遊時更順利。

My HKG 香港機場App3大功能

1.地圖導航

香港機場面積大之餘，更有不同樓層，一不小心很容易迷路錯過班次。My HKG App內有地圖導航功能，可以跨樓層導航，不怕在機場內迷路。

2.預約停車場車位

不少人都想自己駕駛到機場，不過通常會面對兩個煩惱。第一是不想麻煩親友駛回車輛，第二是害怕停車場沒有車位。在My HKG App內可以預先預約車位，讓過程更順利。

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3.手機提前點餐

不少人在臨飛之前都會想先在機場餐廳吃些東西「打底」，如果想節省等候時間，可以在My HKG app內點撃「自助點餐」先提前下單。再按照時間到餐廳享用，讓過程更快捷。