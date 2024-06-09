Cleer ARC3 DolbyAtmos開放式藍牙耳機｜早過AirPods玩觸控充電盒｜掛耳開放式真無線耳機已經面世已久，但真正好聲的沒幾多對，美國 Cleer 上代 ARC II 記者自己就曾經用得幾滿意，近日它的發表了第3代 Cleer ARC 3 ，是全球首款獲得 Dolby Atmos 認證的開放式耳機，新款充電盒有篤芒操作連線、揀歌、調聲，千零蚊好多嘢玩。



集美日精英設計｜第3代更細對更輕巧

Cleer 這品牌來自美國，但原來公司上至頂老頂、下至中層工程師、產品設計師都係出日本S字頭品牌，難怪產品質素一直不俗，也沒有美國貨那種老老套套、粗枝大葉的簡陋感。耳機的設計很簡潔，沒有任何多餘的設計。本身開放式耳機不用塞耳仔，戴起來已比入耳式舒服，3代新設計機身比2代更小巧，尤其掛在耳後尾那部份改用醫療級矽膠材料，提高了伸縮性和柔軟性，長戴也不會覺得累。

Cleer ARC 3 開放式藍牙耳機（鍾世傑 攝）

Cleer ARC 3 好戴的小小秘密，耳機臂位置其實可以調校長度。（鍾世傑 攝）

Cleer ARC 3開放式藍牙耳機（鍾世傑 攝）

掛在耳後尾那部份也更輕更柔軟，長戴也不會覺得累。（鍾世傑 攝）

篤芒觸控充電盒極好用

先不講音色，一眼看到Cleer ARC 3 的耳機充電盒有1.6 吋高解像 touch screen，已經覺得好吸引。咁有咩用呢？首先開 Dolby Atmos 、頭部追蹤功能、EQ調音已是基本。你又可以用它當作計步器、手機自拍遙控。但記者自己覺得最實用的，是可以開menu選擇「重新連線」「重新配對」、「重啟耳機」！耳機失敗、得單邊有聲時不用再長按兩三粒掣7、8秒，搞一大輪……Cleer ARC 3 就可以輕鬆用篤芒解決，太正啦！

Cleer ARC 3 充電盒可當氖手機自拍遙控（鍾世傑 攝）

耳機盒內置UV紫外燈

耳機盒內更有紫外燈，當關上盒頂時就會開動，進行消毒。耳機本身亦是IPX7防水（耳機盒不防水），運動完可以直接以水喉沖洗它。你還可以用手機盒反向用充電盒追蹤耳機，耳機會漸進化發出聲音，方便你在家中尋找不知掉到那裡的耳機。

耳機盒內更有紫外燈，當關上盒頂時就會開動，進行消毒。（鍾世傑 攝）

AI 語音控制／AI 體感操控

除了機身觸控功能外，今次全新 ARC 3 系列更加入 AI 體感操控技術，透過 6 軸感應器加持，無需動用手，只需輕微前後晃動頭部，即可實現播放控制等操作。另外，你亦可以 AI 語音控制功能，讓你以語音代手，講出語音指令操作接聽、播放、拍照的功能，實現了更加直觀流暢的操控體驗。（AI 語音控制功能暫時只支援英語及國語，日後將透過更新加入更多語言）

只需輕微前後晃動頭部，即可實現播放控制等操作。（鍾世傑 攝）

音色方面 Cleer ARC 3 雖然細對了，但內置的16.2mm複合生物振膜動圈單元沒變，以開放式耳機來說低音好實好爽朗，睇戲時人聲清晰。最新藍牙 5.4，又支援 aptX adaptive、aptX lossless、LDAC、LE Audio 等新一代高解像傳輸技術，如果使用的新型Android手機，音色將會更加好、更少斷線。不過個人試玩後感，開放式耳機漏音情況始終比入耳式嚴重，在安靜環境或是車廂之中，聽歌時建議控制音量。

Cleer ARC 3 雖然細對了，但內置的16.2mm複合生物振膜動圈單元沒變。

ARC 3 特別加入 AI 雙向高清通話技術，採用聲音增強和噪音消除等演算法。可以因應環境噪音量自動調節通話音量，可即時檢測周圍噪音，自動調整通話音量。加上 aptx Voice 技術，即使在風中亦能有效抑制風切噪音，確保通話對方能清晰聽到你的聲音。無論在何種環境下，都能實現無壓力的通話體驗。另設 AI 聲境衡音，在不同情景、環境噪音下都可以獲得均衡聽感。

ARC 3 真的太多技術方面的spec，畀張圖你自己睇。

值得試玩｜3版本要揀邊款適合自己

如果想買開放式耳機，個人是推廣試試Cleer ARC 3 的，不過有個問題，原來不同色的機款，功能都略有分別，來看看清單選擇適合你的機款吧：

Cleer ARC 3 Sports 版｜基本功能最齊全，有針對聽歌用的專屬「Hi-Fi」調音。 $1,499

Cleer ARC 3 Sports 版

Cleer ARC 3 Music 版｜設有專屬「運動」音效，可根據運動節奏自動調節 EQ。 $1,499

Cleer ARC 3 Music 版

Cleer ARC 3 Gaming 版｜就設有高通 QSS 認證 29ms 超低延遲USB-C藍牙發射器（即下圖中細細粒的黑色物體），以及專屬「遊戲」音效。暫未上市 $1,699

Cleer ARC 3 Gaming 版 設有高通 QSS 認證 29ms 超低延遲USB-C藍牙發射器。（鍾世傑 攝）

Cleer ARC 3 其他產品資料

藍牙版本：v5.4

支援規格：SBC、AAC、aptX adaptive、aptX Lossless、HWA、LDAC、LHDC、Hi-Res Lossless、LE Audio

續航時間：耳機 10小時、主機盒+耳機 50小時

充電時間：快充 5 分鐘可使用約 1.5 小時

充電插頭：USB-C（5V/2A）

重量：單隻耳機 12g、主機盒+耳機 130g

耳機電池容量： 110mAh

操控模式：耳機觸控、體感控制、語音控制、主機盒觸控屏幕操作

單元：16.2mm複合生物振膜動圈單元

耳機防水規格：IPX7

