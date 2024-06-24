千元平板評測，10吋Philips M9X、13吋TECLAST T65 Max兩大性價比之選｜一般選擇平板大都只會選擇Apple iPad系列，不過至少都三四千元起標，對於想找一些高性價比的用家而言，未必是最佳選擇。今次記者找來兩台千元Android平板，包括10吋Philips M9X、13吋TECLAST T65 Max，即開箱評測，值不值得大家入手。



TECLAST T65 Max 4G及 Philips M9X兩大千元平板實測

TECLAST T65 Max 4G 大屏娛樂體驗出眾

TECLAST T65 Max 4G最吸引人的賣點無疑是它的大屏幕。13英寸、1920x1200分辨率的IPS屏幕，無論是尺寸還是顯示效果，都要優於大多數同價位產品。16:10的屏幕長寬比，更是為影音娛樂帶來更沉浸的觀感。無論是追劇還是玩遊戲，這塊大屏幕都能帶來極佳的視覺體驗。

13吋16:10屏幕，質素尚算不錯。

四揚聲器設計 媲美小型音響

除了出色的屏幕，T65 Max在音效方面同樣表現亮眼。機身內置四個獨立的揚聲器，無論是音量還是音質，都要遠超同級別產品。觀影時，這套揚聲器帶來的聲效堪比一套小型音響，令人耳目一新。

玩《原神》都完全沒有問題

T65 Max搭載聯發科Helio G99處理器，配合8GB內存和256GB存儲，性能表現相當出眾。在Antutu跑分測試中，T65 Max取得超過40萬的成績，與許多主流中階平板相當。即便是在《原神》等3A大作面前，T65 Max也能以中畫質30幀的設置流暢運行。雖然與旗艦產品相比還有一定差距，但在千元價位已屬表現出色。內置了一塊10000mAh的大容量電池。即便是重度使用，如長時間追劇或玩遊戲，T65 Max也能輕鬆應對一整天的使用需求，完全無需擔心電量問題。

金屬機身不輸旗艦

與多數塑料機身的千元平板不同，T65 Max採用了金屬機身設計。上手時的質感和手感，完全不輸許多旗艦級產品，絕不會給人廉價感。這一點對於注重外觀和手感的用戶而言，無疑是一大加分項。除了以上幾點，T65 Max還有諸多亮點值得一提。機背1300萬像素的主攝像頭和前置800萬像素鏡頭，雖然算不上頂尖，但拍照效果依然出眾。而內置的4G全網通模組和電話功能，則進一步提升了T65 Max的實用性。

1699元的售價，雖然在千元平板中屬於略高的檔位，但綜合T65 Max在屏幕、性能、音效、做工等方面的出色表現，這個毫無疑問物有所值。如果你追求性能平均品質體驗，T65 Max千元檔位平板的不二之選。

Philips M9X：千元價位的高性價比之選

作為老牌電子巨頭飛利浦推出的平板電腦，M9X在規格表現上中規中矩，但依然有亮點。它採用了10.1英寸、1920x1200分辨率的IPS屏幕。雖然尺寸不及T65 Max，但憑藉精細的分辨率和出色的面板質素，無論是觀影還是瀏覽網頁，都能帶來清晰細膩的顯示效果。

10吋Philips平板，只需999元，非常抵玩。

M9X搭載了Unisoc T606八核處理器，配合6GB內存和128GB存儲空間。雖然在跑分成績上只有22萬左右，但對於日常的上網、追劇、休閒遊戲等輕度應用而言，已經綽綽有餘。作為一款入門定位的平板，這樣的性能表現可以說恰到好處。

內置4G全網通，FM收音機錦上添花

M9X的一大亮點在於內置的4G全網通模組。它不僅可以插入SIM卡作為備用手機使用，更能隨時隨地連接網絡。同時，M9X還內置了FM收音機功能。只需連接耳機，即可收聽廣播節目，非常適合經常收聽電台的用戶。這兩項功能大大提升了M9X的實用性。

用作電子書亦非常不錯

M9X內置了5000mAh的電池，容量在同價位產品中屬於中上水平。在我們的連續使用測試中，10M9X的續航時間超過6小時。對於經常需要長時間閱讀電子書的用戶而言，M9X無疑是一個絕佳的選擇。

綜合實力出眾，999元物超所值

憑藉質素不錯屏幕、實用的功能以及出色的續航，M9X在千元有找的平板市場脫穎而出。而999元的親民售價，更讓它的性價比優勢。如果期待一款定位入門、同時兼顧實用性與性價比的平板電腦，M9X無疑是值得考慮的選擇。