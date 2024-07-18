書展2024｜基督教團體斥BL書同性戀毒害青年｜網民：放過班腐女啦｜書展於昨日(17日)開幕，展出內容取向百花齊放，書迷都可以前往購買自己心儀的書籍，不過有基督教團體就大力反對書展出售BL書本（Boys Love 男同性戀題材），稱會毒害下一代，引來大批網民議論。



書展門票低至$5💖即買即用—免排隊買飛入場幫你慳時間

【獨家半價】書展快證—免排隊直入會場💖無限次使用

基督教團體發起聯署反對BL書

基督教團體「愛家工程」於7月16日下午，將「聯署信」交給香港特首、政務司司長、財政司司長和香港貿易發展局。指本年度的香港書展有一些同性戀意識的書籍在當中展銷，甚至為作者安排簽名會，認為當中意識會影響下一代。

基督教團體發起聯署反對BL書 (Facebook:愛家工程 Family Build in Love)

聯署指影響下一代思想

「愛家工程」指BL書籍中的宣揚同性戀意識，有違基督教思想，除此之外有「性解放」情節，指「在美麗的漫畫及吸引人的情節後,，摻雜了大量不良的性觀念，對讀者潛而默化，這對青少年的毒害尤其嚴重。」另外更指參考過去的歷史事件，「同性戀的意識的氾濫，更可能會影響社會的穩定，甚至是國家的安全。」故此要求貿發局及政府等單位「立刻取締書展中所有推廣同性戀意識、跨性別意識及性解放意識之物品」

即睇聯署聲明內容🔽

網民熱議：想搞到書展拍鳥蠅？

事件一出之後，引來大批網友熱議，有網民指今年書展已經比較冷清，再禁BL的書籍將令書展「拍鳥蠅」；亦有網民指「性解放 」的情節不一定只在BL作品中出現。更有腐女(喜歡看BL作品)網民回應，指BL漫畫已被禁賣，希望不要再禁書籍。

即睇更多網民回應🔽