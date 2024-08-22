奧運國家隊大匯演2024｜8.22 Urbtix公售攻略｜座位表+直購連結

奧運國家隊健兒大匯演2024，8.22 Urbtix公售攻略｜附座位表+連結｜2024四年巴黎奧運會內地奧運健兒代表團將於8月29日至31日訪港，其間會進行大匯演及運動項目示範。康文署宣布有關門票8月22日起公開發售。



「奧運健兒大匯演」綜藝節目將於8月30日（星期五）晚上8時至9時30分在伊利沙伯體育館舉行，屆時市民可一睹內地運動員的風采。另外，代表團運動員在8月31日（星期六）上午9時30分至11時30分將兵分兩路出席「內地奧運健兒展風采」運動項目示範，與香港市民見面。運動員會分別在伊利沙伯體育館示範羽毛球、體操和乒乓球，以及在維多利亞公園游泳池示範跳水和游泳。

連結1

奧運健兒大匯演（8月30日）：直購連結

奧運健兒展風采 — 跳水及游泳示範表演（8月31日）：直購連結

奧運健兒展風采 — 羽毛球、體操及乒乓球示範表演（8月31日）：直購連結

奧運健兒大匯演

官方正式公布了「奧運健兒大匯演／奧運健兒展風采 」座位表及門券價錢等資訊。統一售價為$20。

奧運健兒大匯演

奧運健兒大匯演／奧運健兒展風采 即將在8月30及31日於伊利沙伯體育館及維多利亞公園游泳池演出

奧運健兒大匯演

早前公佈了奧運健兒大匯演 釋出門票於將是8月22日上午10時於Urbtix開售，每張20元（已包括網上購票手續費），不設優惠票，每人每次限購兩張。門票以實名登記方式出售。持票人入場時必須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件，以便核對身分，否則將被拒入場，而所有已繳款項亦不會獲退還。持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。

👇奧運健兒大匯演／奧運健兒展風采 — 羽毛球、體操及乒乓球示範表演 座位表👇

👇奧運健兒展風采 — 跳水及游泳示範表演 座位表👇

而記者新Urbtix示範Eason購票流程，及其排隊系統，好讓大家熟知。👇👇新Urbtix 系統購票流程👇👇

+ 9

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

+ 4

+ 7

奧運國家隊大匯演2024 何時舉行？如何搶購？ 奧運國家隊大匯演2024 即睇購買連結及心得 奧運國家隊大匯演2024 於哪個場地舉行？ 伊利沙伯體育館／維多利亞公園游泳池 舉行 奧運國家隊大匯演2024 門券詳情？ 價格為$20（包手續費），全實名門票

鄭秀文演唱會2024｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Urbtix，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「奧運健兒大匯演」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。