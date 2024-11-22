租機經濟？內地出租演唱會神器手機月賺5萬 香港二手網都有得租！｜近年有不少手機都被稱為「演唱會神器」，因為其相機鏡頭可以清楚捕捉遠距物件。而內地就出現「租機經濟」，有人專門出租演唱會手機，一個月最多能賺5萬！即睇詳情。



租機經濟？內地出租演唱會神器手機月賺5萬

早前內地歌手汪蘇瀧在重慶舉行演唱會，會場外有不少小販都在「出租手機」，兜售觀眾，而這些手機亦十分搶手，很快就被租光。有部分小販指自己每次都會帶40至50部手機到演場會場外出租，平均一場可以賺到人民幣四至五千元。一個月如果有十多場，那就可以賺到4-5萬人民幣(大約 4.3萬至5.3萬港元)。出租的手機包括HONOR及Samsung S23Ultra等，租金亦會因應牌子及型號有所不同。有小販及觀眾表示因為看到心愛偶像的機會難得，所以不介意多付一些錢去租好一點的手機，以清晰捕捉偶像的身影。

租機經濟？內地出租演唱會神器手機月賺5萬 (Weibo)

租機經濟？內地出租演唱會神器手機月賺5萬(Weibo)

香港二手網都有得租！

「租機經濟」似乎不限於內地，在香港二手平台網站Carosuell上都有不少人出租「演唱會」神器，機型大多為Samsung S23 Ultra 及 S24 Ultra。每日租金為一百多元左右。另外需付按金六千至八千左右。租金按租借日數調整，租得越耐，單日租金就越便宜。不知大家又覺得租機睇演唱會值不值？