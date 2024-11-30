惠而浦網上商店W-Mall於11月28日至12月4日期間推出本年度最後一擊的年終陳列開倉優惠。W-Mall推出多款陳列及開盒家電產品，部分更會以低至3折的優惠價發售，非常筍價！



此次開倉優惠中，當中最搶手的產品當然廚房設備莫屬。易拆式抽油煙機原價$3290，現時只售$999，平均折扣高達約7成，另一款Jet Cuisine烤焗微波爐，原價$2390 ，降價後只需$999，近4折優惠。

惠而浦W-Mall年末開倉最後一輪，非常抵買！

而對於喜歡智能家居的消費者，6th Sense智能洗碗碟機絕對是必入之選，原價$8090的產品現時只需$2490，更可享有約7成優惠。另一方面，內置式微波爐原價$5990，開倉價$2390，同樣非常抵買！

陳列品優惠

W-Mall除了提供陳列產品優惠，更特別提供開盒機選擇，可以低價選購原裝未使用、保養年期跟新機相同的產品。開盒機的價錢較陳列機型便宜，同時保養年期亦跟新機相同，實在是超值之選。以前置式洗衣機為例，原價$6498，開盒機價只需$2990，低於半價入手！其他開盒機產品如上置式洗衣機，原價$7998，開盒機售$3690；至於掛牆煙囱式抽油煙機，原價$4790，開盒機更低至$2590等。

開盒機優惠

所有陳列及開盒機產品均可享有一年保養，而且W-Mall更提供免費送貨及部分產品更可享有免費基本安裝服務，讓消費者可以無後顧之憂地搶購，真是應有盡有！

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另外，凡於11月28日至12月4日期間，在惠而浦網店W-Mall消費滿HK$1，000，並使用Mastercard結帳時，輸入優惠碼「MASTER24」即可享有額外5%折扣，實在是物超所值。