Nothing Ear 聖誕禮遇｜買耳機或CMF智能手錶送 KUROMI限定便攜包

Nothing Ear 藍牙耳機同CMF智能手錶系列設計時尚、功能出眾;今個聖誕Nothing 仲有驚喜禮物送給大家,就係Nothing x KUROMI 限定便攜包;包包以黑色為主,KUROMI則採用retro game風格的點陣圖pixel art風格,可愛得來夾晒 Nothing 產品的型格style,陪伴樂迷出雙入對,開心過聖誕。



Nothing x KUROMI 🖤💜 | 聖誕禮遇🎄

由即日起,於Nothing官方指定的零售商(#)購買Nothing Ear (open) 或 Nothing Ear 或 Nothing Ear (a) 藍牙耳機或 CMF Watch Pro 2 智能手錶,即可得到這款 Nothing X KUROMI 限定便攜包,除了方便收納Nothing 耳機充電盒,亦可擺放各種個人小物,是時候揀份實用又有型的聖誕禮物,送俾自己或者摯愛親朋。

Nothing X KUROMI 限定便攜包

Nothing Ear(open)藍牙耳機

三款Nothing Ear 藍牙耳機揀邊對?

三款Nothing Ear 藍牙耳機均使用型格透視設計,內部精緻工藝一覽無遺,性能則各有所長,究竟那一款適合你?馬上為你分析:

Nothing Ear (open)

建議零售價港幣$1,199元



Nothing Ear (open) 是一款開放式藍牙耳機,意思是不用塞在耳仔,長時間收聽耳仔也非常舒適無壓力;它的音色開揚自然,收聽音樂時又能聽到身邊環境聲,最適合好動之人。

Nothing Ear (open) 建議零售價港幣$1,199元

Nothing Ear 7折優惠

優惠價港幣$899 (原價港幣$1,199)



Nothing Ear 真無線藍牙耳機配備11mm定製動態驅動單元,音色清晰自然,對應 LHDC 5.0 和 LDAC 編碼,連接相同規格的手機/平台,就可以聽到高解析度串流音樂。它更具45分貝智能主動降噪功能(Smart ANC),讓你不受環境雜音滋擾,內置8頻段均衡器和個人聲音檔案,聆聽時間長達40.5小時,適合對音樂質素有高要求的你。

Nothing Ear 7折優惠 優惠價港幣$899 (原價港幣$1,199)

Nothing Ear 第三代耳機開箱實測|降噪效能強2代2倍可抗電鑽聲

Nothing Ear (a) 8折優惠

優惠價港幣$639 (原價港幣$799)



Nothing Ear (a) 延續系列標誌性透明機身,連充電盒總重量 49.2g,單邊耳機僅重 4.8g,除了基本的黑/白色,更有全新黃色版本,增強視覺震撼。它具有先進的⾃動調適主動降噪(Adaptive ANC)能力,更能即時增強音樂中的低頻聲音,提升重低音效果。超平定價、高CP值,自用首選。

Nothing Ear (a) 8折優惠 優惠價港幣$639 (原價港幣$799)

CMF Watch Pro 2

建議零售價港幣$579

(送意大利皮革錶帶價值港幣$299)(顏色隨機)



CMF Watch Pro 2 智慧手錶設計時尚,採用鋁合金機殼及 1.32 吋 AMOLED 高解像度顯示屏,除可根據個人風格更換錶圈,更內置達100種數碼錶面,以超平價錢提供大量特色功能,增添生活樂趣。記者喜歡它擁有追蹤心率、血氧飽和度、壓力和睡眠等健康數據的健康功能,而且 IP68 防塵防水錶身及最長11天使用電量,無論自用或送給老人家都很適合。

CMF Watch Pro 2 建議零售價港幣$579 (送意大利皮革錶帶價值港幣$299)(顏色隨機)

指定零售商買機先有得送

