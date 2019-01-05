Google Drive 教學　一秒光速開新文件 秘訣係善用「.new」新域名

數碼生活
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【一秒開新文件秘招】近年不少大學生、辦公室人士在製作文件時都改用了 Google Drive，無他，皆因對比起傳統的 Microsoft Office，Google Drive 方便協作、又減少了將檔案備份的痛苦；而 Google 方面也是一直為此雲端辦公配套加入不同新功能，使之比從前更加好用，而今日教大家的「新招」，就是名為「.new」的新域名用法。

以往要在 Google Drive 開新文件進行編輯，最多人用的方法都是先進入 Google Drive，再按左上角的「新增」（手機版本為右下角的藍色「+」符號），然後再選擇想要新增的文件類型，即「文件」、「試算表」、「簡報」等等，雖然未算複雜，但幾步耗著耗著就隨時要 1～2 分鐘。
 

Google 最近就加入了對「.new」域名的 Google Drive 支援，要新增文件的步驟，就由以上的幾步濃縮成一步！ － 就是簡單地在瀏覽器的網址列打上不同類型檔案名再加上「.new」的後綴，而且不單是「文件」、「試算表」、「簡報」，連不少人用來當問卷之用的「Form 表格」或是用來製作簡單網站的「Site 協作平台」，都可以透過這個方式新增。
 

要使用「.new」域名新增檔案，首先就是要在電腦的網頁瀏覽器登入你的 Google 帳號，然後開新檔的時侯系統就會將該帳號的 Google Drive 雲端硬碟當成默認的儲存地點。各式檔案的「.new」域名列表如下：

Google Doc
文件		 Google Spreadsheet
試算表		 Google Slide
簡報		 Google Form
表格		 Google Sites
協作平台
doc.new
docs.new
documents.new		 sheet.new
sheets.new
spreadsheet.new		 Slide.new
Slides.new
deck.new
presentation.new		 form.new
forms.new		 site.new
sites.new
website.new

 

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