Google Drive 教學　一秒光速開新文件 秘訣係善用「.new」新域名

【一秒開新文件秘招】近年不少大學生、辦公室人士在製作文件時都改用了 Google Drive，無他，皆因對比起傳統的 Microsoft Office，Google Drive 方便協作、又減少了將檔案備份的痛苦；而 Google 方面也是一直為此雲端辦公配套加入不同新功能，使之比從前更加好用，而今日教大家的「新招」，就是名為「.new」的新域名用法。

以往要在 Google Drive 開新文件進行編輯，最多人用的方法都是先進入 Google Drive，再按左上角的「新增」（手機版本為右下角的藍色「+」符號），然後再選擇想要新增的文件類型，即「文件」、「試算表」、「簡報」等等，雖然未算複雜，但幾步耗著耗著就隨時要 1～2 分鐘。



Google 最近就加入了對「.new」域名的 Google Drive 支援，要新增文件的步驟，就由以上的幾步濃縮成一步！ － 就是簡單地在瀏覽器的網址列打上不同類型檔案名再加上「.new」的後綴，而且不單是「文件」、「試算表」、「簡報」，連不少人用來當問卷之用的「Form 表格」或是用來製作簡單網站的「Site 協作平台」，都可以透過這個方式新增。



要使用「.new」域名新增檔案，首先就是要在電腦的網頁瀏覽器登入你的 Google 帳號，然後開新檔的時侯系統就會將該帳號的 Google Drive 雲端硬碟當成默認的儲存地點。各式檔案的「.new」域名列表如下：