小米 9 真機意外曝光　果然似足 P20 機背設計

小米 9 應該是小米手機 2019 的秘密武器，各個小米高層均對新機三緘其口。但最近就有小米 CEO 助理意外在微博上載了小米 9 真機；即使相片已經秒刪，但還是讓外型設計曝光。（文：黎生）

MWC 2019 即將舉行，有傳小米將會以小米 9 為主打，於大會期間正式對外發布。故不論是小米科技創始人兼 CEO 雷軍，或小米總裁林斌均不願對小米 9 多作評論，以保持手機的神秘感，做法與過往有明顯分別。但正所謂不怕神一樣的對手，只怕豬一般的隊友，早前小米 CEO 助理便不慎在微博中，展露了小米 9 的外型。

據稱小米 CEO 助理不慎讓小米 9 的外型曝光。

雖然相中只看到手機的機背，但卻可以看到手機採用直排 3 鏡頭設計，與早前流出的小米 9 電腦合成圖不謀而合。三支鏡頭分別是 4,800 萬像素主鏡、1,200 萬像素超廣角鏡及 ToF 鏡頭，預期為用戶帶來不俗的拍攝效果。另外機背看不到指紋感應器，故相信小米 9 將會支援屏下指紋解鎖。

小米 9 早前曾流出電腦合成圖，外型與微博流出真機吻合。

另外小米 9 的電腦合成圖所示，手機將會採用水滴全面屏設計，而不是真全面屏規格，有點較為可惜。市場一般相信小米 9 將會搭配 Qualcomm Snapdragon 855 處理器及 27W 快充技術，令手機有不俗的實用性。



來源：MyDrivers

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