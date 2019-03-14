Ultrasone Saphire入耳式耳機　好聽到喊出嚟！貴到喊出嚟！

德國Ultrasone近日舉行發布會，宣示品牌找到新的中港代理、再次進軍香港。當日Ultrasone推介了3款商品，包括4千元價位的手機用耳擴Panther、耳筒名作的封閉版Edition 15 Veritas、以及筆者最想要、但買不起的Ultrasone Saphire靜電／動鐵6單元混合式耳機！

Ultrasone Saphire 藍寶石入耳式

品牌7年來再一次製作的earphone，使用4路分音、6單元設計，當中使用弓2個6微米超薄鍍金靜電振膜單元負責超高頻部份，其餘4動鐵分別為：1高1中2低頻。即場筆者以SONY金磚試聽，細節清晰無比，3頻連接順滑如流水，令人流口水，品牌CEO還公開他們早前在日本試聽會中，日本機迷聽到Ultrasone Saphire美聲、感動到「喊出嚟」的影片，但記者就比較在意其定價為$31900，實在令我倒吞一啖口水，能夠在試聽會用它聽兩首玉置浩二，感恩。$31900

Ultrasone Saphire 四路分音6單元入耳式耳機（鍾世傑 攝）

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超型的Ultrasone 創辦人兼CEO Michael Willberg。（鍾世傑 攝）

「Wakanda Forever」​Panther 黑豹耳擴

一部DSD解碼平衡耳擴，size大約跟iPod Touch左右相約，鋁合金機框＋碳纖背，110g機身頗輕巧。解碼能力為DSD246 + 32bit/384kHz，但推力就非常厲害！使用平衡耳機時有成950mW（同價位耳擴只有80至100mW左右），聲低算是相當乾淨，而且電量有15hrs至20hrs（視輸入格式而定），以一部針對手機而設的DAC，4千左右交到這個成績單、超晒班。$4380

中價手提耳擴Ultrasone Panther（鍾世傑 攝）

真理愈清愈明 Ultrasone ​Edition 15 Veritas

最後這一款才是Ultrasone最最知名的商品：名貴大耳機！今次介紹的Edition 15 Veritas（拉丁語：真理）就是將最新名作Edition 15修整為封閉式（大耳機另有開放式，由於音樂不會封閉於耳機內，聽感更開揚，但其他人也會聽到你播放的歌曲，所以一般只在私人空間使用；而封閉式就是相反意思。）Edition系列由單元、金屬及木製、皮製用料都是千挑萬選，由專業職人團隊在德國人手打造，有如買歐洲車一樣，用起來是一種享受。全球限定999隻，選用美州櫻桃木、配棕色羊皮。$31900