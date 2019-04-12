iPad玩《太鼓之達人》用木棍會爆芒？「專用」鼓棍便利店搵得到？

現在的手機和平板電腦都慢慢減少實體按鈕，如 iPhone 8 後取消了 Home 鍵，以及Galaxy S10 加入超聲波指紋辨識用作屏下指紋解鎖。觸按式螢幕已經成新一代科技基礎，但到底除了手指還有什麼可用來做操作？近日就看到有網民用各種工具，在 iPad 上玩《太鼓之達人》，沒想到很多東西都能當作「專用棍」！？

iPad 用木棍打太鼓出事？

如果有去過遊戲機中心的，應該都會見過一大部《太鼓之達人》的遊戲機，隨有兩對木製的鼓棍讓玩家更投入遊戲當中。而亦有不少玩家會自備較輕身的木鼓棍，用來追求更好的手感和分數。網上就有一名日本玩家，在自家的 iPad 上使用木鼓棍遊玩，結果就如以上圖片一樣，「Purple Rose Fusion」應該仍未打完，整個螢幕就粉碎了。

便利店買到「專用棍」?

以上的笑話其實早在 2014 已經在網上傳出來，筆者也相信圖中的 iPad 並非因為用木棍玩《太鼓之達人》而導致。但如果不用木棍，又可以用什麼工具在 iPad 或手機上遊玩《太鼓之達人》呢？韓國就有網民發現，只要用便利店都能買到的即食香腸，原來也可以當做鼓棍，而且輕巧方便，打完一埸《夏祭》又可以吃掉。

動物也可以使用觸控螢幕？

近日，日本綜藝節目月曜夜未央(月曜から夜ふかし)做了一個實驗，看看什麼動物的腳可以使用觸控螢幕，原來很多意想不到的動物也能使用。實驗找來貓、狗、水豚、馬、蛇、蠍子、獨角仙，7 種不同的動物。首先最常見的貓和狗，兩個都有軟軟的肉球，當然能使用觸控螢幕。而馬的馬蹄﹑水豚的手指，甚至是蛇的身體都可以使用觸控螢幕。另外，蠍子的鉗和獨角仙的角就不能使用。沒想到即食香腸能當觸控筆或鼓棍外，連馬蹄都可以，之後網絡上會出現馬兒在 iPad 上玩太鼓踩爆螢幕的圖片嗎？

電容式螢幕

用香腸也好，用貓狗的肉球也好，都能在螢幕上成功使用的原因，其實是因為使用了電容式螢幕。當電容式螢幕被導體接觸後，螢幕就會接收到訊息並作出計算，不像舊式的電阻式螢幕，光靠力量壓下螢幕控制。獨角仙的角和蠍子的腳，就好像人類的指甲一樣不是導體，所以不能成功使用觸控螢幕。

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