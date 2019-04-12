iPad玩《太鼓之達人》用木棍會爆芒？「專用」鼓棍便利店搵得到？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

現在的手機和平板電腦都慢慢減少實體按鈕，如 iPhone 8 後取消了 Home 鍵，以及Galaxy S10 加入超聲波指紋辨識用作屏下指紋解鎖。觸按式螢幕已經成新一代科技基礎，但到底除了手指還有什麼可用來做操作？近日就看到有網民用各種工具，在 iPad 上玩《太鼓之達人》，沒想到很多東西都能當作「專用棍」！？

iPad 用木棍打太鼓出事？

如果有去過遊戲機中心的，應該都會見過一大部《太鼓之達人》的遊戲機，隨有兩對木製的鼓棍讓玩家更投入遊戲當中。而亦有不少玩家會自備較輕身的木鼓棍，用來追求更好的手感和分數。網上就有一名日本玩家，在自家的 iPad 上使用木鼓棍遊玩，結果就如以上圖片一樣，「Purple Rose Fusion」應該仍未打完，整個螢幕就粉碎了。

便利店買到「專用棍」?

以上的笑話其實早在 2014 已經在網上傳出來，筆者也相信圖中的 iPad 並非因為用木棍玩《太鼓之達人》而導致。但如果不用木棍，又可以用什麼工具在 iPad 或手機上遊玩《太鼓之達人》呢？韓國就有網民發現，只要用便利店都能買到的即食香腸，原來也可以當做鼓棍，而且輕巧方便，打完一埸《夏祭》又可以吃掉。

動物也可以使用觸控螢幕？

近日，日本綜藝節目月曜夜未央(月曜から夜ふかし)做了一個實驗，看看什麼動物的腳可以使用觸控螢幕，原來很多意想不到的動物也能使用。實驗找來貓、狗、水豚、馬、蛇、蠍子、獨角仙，7 種不同的動物。首先最常見的貓和狗，兩個都有軟軟的肉球，當然能使用觸控螢幕。而馬的馬蹄﹑水豚的手指，甚至是蛇的身體都可以使用觸控螢幕。另外，蠍子的鉗和獨角仙的角就不能使用。沒想到即食香腸能當觸控筆或鼓棍外，連馬蹄都可以，之後網絡上會出現馬兒在 iPad 上玩太鼓踩爆螢幕的圖片嗎？

電容式螢幕

用香腸也好，用貓狗的肉球也好，都能在螢幕上成功使用的原因，其實是因為使用了電容式螢幕。當電容式螢幕被導體接觸後，螢幕就會接收到訊息並作出計算，不像舊式的電阻式螢幕，光靠力量壓下螢幕控制。獨角仙的角和蠍子的腳，就好像人類的指甲一樣不是導體，所以不能成功使用觸控螢幕。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票

武博專頁

CAPCOM推出《BioHazard RE 2》付費DLC　解鎖遊戲獎勵
人氣線上MMORPG手機全新復活重生！《巨商 Mobile》正式公開
《Apex 英雄》直布羅陀bug創造各種趣味玩法
《男兒當入樽》Fans朝聖為患　鐮倉高校前立法禁止遊客影相？
BLACKPINK 泰國撐 Samsung 新歌 Kill This Love 早有合作．多圖
【Sekiro隻狼 攻略】完全白金心得：最短流程及收集內容注意事項
PSN 開放更改線上 ID 一次改名免費！改後部分遊戲出現異常？
嫌新日元紙幣唔靚　網民FF出手塚 庵野 新海誠紙幣…咁宮崎駿呢？
麥當勞自助點餐機有Bug？網民奇招破解食免費漢堡包點做到？
唔使用Office？Google Docs可直接修改Word、Excel﹑PPT
膠樽回收有著數！實測回收賺積分方法　用咩膠樽回收最抵？
Samsung A80、A70 升解旋轉自拍鏡 + 3200 萬像素自拍　泰國發布
真人荒島玩食雞？ 外國匿名富翁開辦真人大逃殺Battle-royale比賽
Qualcomm 發布　Snapdragon 中階 665 及準旗艦 730 系列處理器
小米 AreoX 智能 U 型鎖　單車鎖都玩指紋感應
Division 2全境封鎖2．Ubisoft宣傳新招！遊戲內劇透刺客教條新作
香港官網開訂 METAL BUILD infinity 限定Strike Gundam 突擊高達
權力遊戲 Game of Thrones 終局之戰 上映　香港展勁多打卡位！
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。