唔上台都有「一卡兩號」？中國內地實名用 SIM 出卡教學

在 2019 年 3 月，中國銀行（香港）開放了「大灣區開戶易」服務，讓常往反內地、需要更便捷支付方式（如手機錢包）的港人即使不親身回到內地分行都可以開通內地戶口。然而這個服務本身需要的幾樣東西中，除了必要的證件以外，還需要一個有用戶本人「實名認證」的中國內地電話號碼；由於實名過程需要一連串手續，不少港人都以為需要為此特地到內地一趟。 但其實近月多以來，不同的電訊商都有類似「一卡兩號」的服務捲土重來，而且更提供實名認證，要開戶，或者真的不需要踏過關口半步。

上台選擇：csl、中移動

由於中國內地法規目前規定，所有電訊用途的手機號碼，都需要經過實名認證，確保全部登記在真實市民的名下才可以使用，故早年流行過一段時間的「一卡兩號」Plan 目前已沒有電訊商提供。

不過中國移動與及 csl. 於最近就推出不同的宣傳，為上台用戶提供一個專屬的內地專用手機號碼，以作不同的 App 認證用途。

中移動的「大灣區」Plan，月費由 ＄108 起，不過官方重點宣傳的＄198 Plan 本身已有 6GB，再另外送 4GB，即每月有 10GB 數據用量，可於中港澳三地共用。而一卡多號本身其實是此 Plan 的一個增值服務，只不過中移動方面將原本＄18 的增值服務轄免了。



中移動的「大灣區」Plan，月費由 ＄108 起，不過官方重點宣傳的就有 10 GB 用量的 ＄198 Plan

csl. 同樣有名為「86-易」的增值服務供已上台的用戶使用，在沒有任何優惠下，用戶需要每月額外付出＄18 以享受一卡多號的服務。

另一方面，csl. 同樣有名為「86-易」的增值服務供已上台的用戶使用，在沒有任何優惠下，用戶需要每月額外付出＄18 以享受一卡多號的服務。

然而值得留意的是，此號碼只能作收發內地的短訊用途，並不能用來打電話，亦並未有內地數據用量包含在內。故只是用來開戶、為錢包／App 進行內地短訊認證，csl. 的「86-易」的確足以應付，但如果真要到中國內地旅行，就需要另購電話卡，或付出漫遊上網的費用啦。

不論是中移動或 csl. 的職員在回應查詢時都表示，若用戶需要用到內地電話號碼，門市的職員都會提供協助進行實名認證，由認證至真正用得到，最長可能需要等待 2～3 日時間。

不簽約、不上台都有得揀：3HK「萬能卡」

以上兩個方法，僅作為已於中移動／csl. 上台（或準備上台）的用戶，本身月費支出不少。但如果本身是無約 SIM、或是其他電訊商的用戶，又是否沒有其他辦法？

原來在深水埗平常常見賣 SIM 卡的「街邊檔」近期就有新產品，就是這張被攤販稱為紫卡的國際萬能卡，它乃是 3HK 的出品，但一般門市沒有售賣，卻作為國際漫遊卡類被放到坊間發售。

此萬能卡主力打中、港、澳、台的四地數據，但其實尚有一項「隱藏」功能，就是可以透過它來申請一個內地副號，此同樣為一個增值服務，如果要使用的話，需要為卡儲值，3HK 會每月扣除 ＄19 的儲值額去維持。

雖然毋須上台、簽約，但要內地號碼一樣需要經過實名認證程序方可啟用，而認證程序不算複雜，只需要找對入口即可：

上載完畢後，如申請成功，號碼將在 2～4 小時內啟用，比起在門市作代理認證要快得多！

單以一卡兩號的認證而言，3HK 紫卡的確頗為方便，而且以無約方式出卡，在使用上有更大彈性；不過在筆者買卡測試的同時，有攤販明言「收到風」在短期內此卡將會推出新版本，在同一價錢內提供更多數據用量（可能由 5GB 加到 8GB），故目前舊版本數量剩下不多，亦有攤販正減價促銷，原價＄198 的卡，只用＄150 就能買到。

究竟是要早點買到價錢便宜一點的舊版，還是等等「可能」有更多著數的新版本，就留給閣下考慮啦！