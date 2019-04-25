【復仇者聯盟4】手機自拍變Avengers 一分鐘自製名場面動畫教學

《Avengerss 4: Endgame》（復仇者聯盟：終局之戰）日前正式上映，各位 Fans 相信已陸續入場觀賞這齣釀 10 年的鉅作。除了用戲票自拍打卡之外，最近又有開發者乘勢推出了「變身」工具，讓 Fans 可以自拍化身成為「復仇者」的一員，用自己的樣貌重現 Marvel 各大名場面！

此「變身」功能本身為一個名為《morphin》的 App 的內置功能，不過趁著《Avengers 4: Endgame》上映之時，他們就將 App 內所有有關 Avengers 的特效都抽出來並集合在一個網頁上，讓各位用手機、電腦都可以玩得到！

要化身復仇者的一員，過程相當簡單，約需時一分鐘：

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【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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