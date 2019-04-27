iOS 13功能預測：iPad Pro對應滑鼠？App可導入外置硬碟照片？

iOS 13將於6月的Apple全球開發者大會（Worldwide Developers Conference, WWDC）上公佈（同場公佈的新作業系統還有tvOS 13、macOS 10.15和watchOS 6）。外界盛傅iOS 13可能加入使用滑鼠或觸控板（Trackpad）的功能。另有報導指iOS 13有機會允許第三方App直接從外部存儲裝置／外置硬碟導入照片來使用。這兩項新技術使iPad Pro等Apple平板機在功能方面更接近手提筆記本電腦，似乎用作MacBook Pro系列的替代品也不失禮？

iOS 13內容公佈在即，外媒和科技寫手紛紛推測有何革命性功能推出。其中一種說法是iPad Pro為主的便攜Apple平板電腦將有大躍進，可以透過USB-C（下稱Type C）連接Apple滑鼠。iPad Pro本身已對應鍵盤，具有簡化版筆記本電腦的雛型，只是打字以外的主要操作仍要靠螢幕觸控。如果可以使用滑鼠，iPad Pro的功能和手感的使用體驗更活像完整的手提電腦，成為MacBook Pro系列和其他牌子手提電腦的競爭者。

iOS 13更新將可令iPad Pro對應滑鼠？

外媒MacStories網站主編Federico Viticci早前出席Podcast節目《Connected》討論iOS 13，他認為iOS 13的滑鼠支援可能是Assistive Touch輔助功能的一部份。其實多年來，只要使用可正確連接的硬件，就能在一些iOS裝置上使用鼠標（不過這些多數都不是官方、正式的操作法）。

Viticci引述其獨家消息說，iOS 13未來支援的應該是USB Type C的滑鼠，能直接連線插落iPad Pro的Type C插口使用，不需額外的轉接器。妙在Apple開發員Steve Troughton-Smith也附和有關傳聞，更表明該功能「正起作用」。

If you missed last week's @_connectedfm, @viticci had a pretty interesting scoop that he'd been sitting on re mouse support coming to iPad as an accessibility feature. As far as I'm aware, that *is* indeed in the works. I feel like every pro user will turn that on, day one 😂 — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 2019年4月22日

雖然使用Type C連接，有可能幫助iPad Pro用家在機上使用滑鼠或觸控板（Trackpad），令到iPad Pro在用法上更加接近MacBook Pro，不過相對地輕巧易攜。有人或者覺得既然iOS 13兼容滑鼠，那麼更多Apple／iOS裝置對應藍芽Mouse也是未來趨勢。畢竟，市面上的藍芽無線Mouse比有線Mouse還要多（包括Apple自家的Magic Mouse），講究簡約的Apple實在缺乏理由去迫用家購買和使用Type C滑鼠。再者，藍芽也能讓舊款iPad Pro和iPad支援滑鼠。

據AppleInsider網站分析，iOS 13滑鼠功能傳聞出現之時適逢Apple的Marzipan計劃公佈不久。Marzipan目的是讓iOS版本的應用程式更暢順地移植到macOS上。Marzipan一些App需用到滑鼠來操作輸入，可見Apple將滑鼠功能擴展至iOS有其用意。

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iOS 13准許第三方應用程式直接導入外置設備中的照片

iOS管理照片的方式，一直迂迴曲折。用家要在iOS裝置上執相，無法將該批照片直接導入第三方的執相App如Pixelmator Photo和Adobe Lightroom， 必須先進入Apple Photos。如此處理常導致過量原始圖片湧入Apple Photos，然後又要將之分類導入至第三方執相App中。最後再將已執好的靚相導出至原始圖片所在的Apple Photos，彷彿隔了重山，累贅也容易造成混亂。皆因成個Apple Photos新舊相混雜，難分彼此。



iOS 13或能改變如此局面。多得迎合開發者而設的全新API，第三方App現在可以直接從外部媒體（如SD卡）導入媒體（圖片或影像），然後將之直接保存至應用程式中。第三方App可以是執相App或純粹的儲存App。

如此一來，用家便可以將所有原始圖片直接從相機導入至「Box」（第三方應用程式）或「Files」App（Apple iOS程式），再在執相App上編輯出最好照片，最後導出（兼直接保存）至Apple Photos，隨時分享上網。大大簡化工作流程，減少照片Apple Photos積存海量多餘圖像的機會。

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