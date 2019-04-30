ASUS ROG Strix SCAR III 即將上市、KeyStone 設計有型又實際？

繼早前上市的旗艦機 Zephyrus S 系列之後，ASUS ROG 部門又在近日翻新了旗下的中階電競／遊戲筆電，分別為 Zephrus M 與 Strix SCAR III，兩者都標榜可以選配 Intel 第 9 代 Core-i Coffee Lake 處理器以及 GeForce GTX 1660Ti。 雖然定價及上市日期未定，但 ASUS 官方早前向我們透露，兩個系列新機都會在近期登陸香港市場，讓玩家們有更多價格更親民的遊戲筆電選擇。

兩部 ROG 筆電新機當中，Zephrus M（GU502）算是上一代 GM501 的加強版，機身設計平直、花巧不多，主力賣其 18.9mm 的纖薄機身，以及 1.9kg 的重量，據講比一般的 15 吋屏幕筆電要輕上 45%。

除了流動性強之外，Zephyrus M 與 Zephyrus S 系列一樣擁有 Pantone 色準認證

至於 Strix SCAR III 就有趣得多，其內置規格與 Zephrus M 一樣是 9 代 Core i + GTX1660Ti 的規格配搭，然而機身就經過全新設計（據說設計概念還是與車廠 BMW 的設計團隊一同構思），在機身上加入了一枚名為「Power Stone」、可以隨時插拔的外置 NFC 小配件，插上時不單會有 RGB 特效，更可以更直感地切換機體的運作模式。



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ASUS 方面的消息指新機將會在未來幾個月正式上市，屆時會有更詳細的試玩報告，有意入手的玩家請密切留意後續報導。