Apple Watch 出貨量再升！繼續引領穿戴式智能裝置市場

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Apple Watch 早前正式在多個地區支援 ECG 心電圖功能後，銷售成績持續表現出色，據科技市場調查機構 Counterpoint 分享的資料顯示， Apple Watch 的季度出貨量比同期增長 50%，使 Apple Watch 繼續成為最搶手的穿戴式智能裝置。（文：黎生）

Apple Watch 自推出以來，一直不斷加入新功能；到了最新的 Apple Watch Series 4 功能更是讓其他穿戴式智能裝置望塵莫及。

Apple Watch Series 4 除了繼續備有實用的 eSIM 連綫功能及加入跌倒偵測功能外，還在多個地區正式引入 ECG 心電圖功能，使 Apple Watch Series 4 的實用性達到前無古人的地步。故即使 Apple 沒有公開太多有關 Apple Watch 的銷售資訊，但研究機構 Counterpoint 估計 Apple Watch 的市佔率達到 35.8%，還是令人信服的。

Apple Watch 的銷量領導市場，市場佔有超過 35％，超越第二位的 Samsung 20%

嶄新的 ECG 心電圖監察功功能已在多個地區推出，當中包括香港。

至於其他排名順序為 Samsung、iMOO、fitbit、AMAZFIT、HUAWEI、FOSSIL 及 Garmin，若細作比較，Samsung、AMAZFIT（即小米）、HUAWEI 均只視智能穿戴式裝置為副業，並沒有花太多時間認真開發，而 iMOO、fitbit、FOSSIL 及 GARMIN 在功能及開發能力上則比不上其他大廠，故此 Apple 重視及積極研發 Apple Watch 功能的取態，確實使其在相市場上的表現一支獨秀。

另外，Apple Watch 採用的 WatchOS 系統功能相對完善穩定，先不說 Google 自家的 WearOS 如何不濟、難於使用，即使其他品牌採用自家系統的功能帶來好的操作，但功能上又未及 Apple Watch 全面。如此一來，用家漸漸也忽略了 Apple Watch 外型普通的缺點、開始習慣使用了。

資料來源：9to5mac

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