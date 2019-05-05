【澳洲簽證】申請澳洲電子旅遊許可（ETA）教學　不限出入境次數

【澳洲簽證】又即將到暑假的日子，日本、韓國玩得多，當然會想嘗試其他地方。澳洲可能是最適合避暑既旅遊點，中距離機程、英文為主要語言、截然不同的氣溫，應該為帶給旅客很多新鮮感。不過，即使香港特區護照持有人享有澳洲免簽證，但其實需要申請電子旅行證（ETA）才能成功入境，今次筆者就教大家如何在網上申請澳洲電子旅行證。

香港特區護照持有人輕鬆申請

首先進入澳洲民政事務局官網，點選申請 ETA，總共有 7 個步驟需要完成，不過大部分都只是填寫個人相關資料，沒有過於複雜的操作。網站暫只提供英文和日文兩種語言。大家要留意不能使用 BNO 作出 ETA 申請，只有 BNO 的話就要透過香港旅行代理或航空公司代辦 ETA 申請。

每年暑假都去澳洲人數都會大增（網上圖片）

申請 ETA 必備文件：

1）離到期日多於六個月的香港特區護照

2）信用卡（繳費時使用）

3）有效電信地址和電話號碼

點擊下圖看網頁申請 ETA 步驟：

+ 4 + 3 + 2

領取 ETA

申請 ETA 時，澳洲會收取 20 澳元的費用，而且只能透過信用卡（Visa、Master、American Express、Diners Club、JCB）繳交。當成功付款後，很快就會收到澳洲電子旅遊簽證確認信，申請人無須把確認信列印出來，ETA 會自動記錄在護照內，出入境就如同一般免簽證過關一樣。確認信將會以 Email 或連同 SMS（看申請人要求）傳送，因此必須具備有效的電子郵件和電話號碼。

點擊下圖看手機申請 ETA 步驟：

+ 4 + 3 + 2

ETA 的功能

與一般一次性簽證不同，成功申請 ETA 後可以一年內多次出入澳洲，除非你的香港特區護照在一年內到期，那即使在 ETA 的有效期內也要重新申請。每次進入澳洲境內，最長可以逗留三個月。如果申請完後未能成功簽發 ETA，將會收到一封「轉介至澳洲領事館」的訊息。申請人要帶上護照﹑香港身份證﹑申請編號及申請未能成功的訊息，以及電話號碼／電郵，前往澳洲駐港總領事館完成申請。

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