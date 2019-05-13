Instagram Lyrics Stickers神秘新功能 播歌出歌詞 即將推出？

數碼生活
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大熱社交 Apps《Instagram》玩法多元法，特別是其 IG Story 的 Stickers 貼紙功能更備受用家讚賞。最近，有人發現《Instargram》正在神秘地測試新功能，有機會為全新的「Lyrics Stickers」功能，在播放音樂的同時顯示歌詞，讓 IG Story 更有趣。（文：黎生）

深受年輕人歡迎的《Instagram》不但有大量靚相可以看，而且 IG Story 更讓人沉醉，配合其 Stickers 貼紙功能更很多人不能自拔。最近，坊間有指《Instagram》正在神秘地測試「Lyrics Stickers」功能，讓大家可以將指定歌詞化為 Stickers 使用，使 IG Story 玩味更重。

當功能正式實裝後，用家新增 IG Story 時，可以在 Stickers 貼紙功能中找到「Lyrics Stickers」、並於 IG Story 加入指定歌詞，若配合於早前登場的 Music 功能，即可使 IG Story 加入出眾的視聽體驗，玩法新穎有趣。而且，「Lyrics Stickers」更可以讓大家選擇以不同形式展示歌詞，足可以讓大家設計出不同感覺的 IG Story。

但比較可惜的是《Instargram》的 Music 功能尚未能於香港使用，故即使「Lyrics Stickers」於外地實裝，香港用戶可能還是只能望而輕嘆。

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