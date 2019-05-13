Instagram Lyrics Stickers神秘新功能 播歌出歌詞 即將推出？

大熱社交 Apps《Instagram》玩法多元法，特別是其 IG Story 的 Stickers 貼紙功能更備受用家讚賞。最近，有人發現《Instargram》正在神秘地測試新功能，有機會為全新的「Lyrics Stickers」功能，在播放音樂的同時顯示歌詞，讓 IG Story 更有趣。（文：黎生）

深受年輕人歡迎的《Instagram》不但有大量靚相可以看，而且 IG Story 更讓人沉醉，配合其 Stickers 貼紙功能更很多人不能自拔。最近，坊間有指《Instagram》正在神秘地測試「Lyrics Stickers」功能，讓大家可以將指定歌詞化為 Stickers 使用，使 IG Story 玩味更重。

Instagram is working on Lyrics Stickers pic.twitter.com/DWF1xUZBPX — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 19, 2019

當功能正式實裝後，用家新增 IG Story 時，可以在 Stickers 貼紙功能中找到「Lyrics Stickers」、並於 IG Story 加入指定歌詞，若配合於早前登場的 Music 功能，即可使 IG Story 加入出眾的視聽體驗，玩法新穎有趣。而且，「Lyrics Stickers」更可以讓大家選擇以不同形式展示歌詞，足可以讓大家設計出不同感覺的 IG Story。

但比較可惜的是《Instargram》的 Music 功能尚未能於香港使用，故即使「Lyrics Stickers」於外地實裝，香港用戶可能還是只能望而輕嘆。