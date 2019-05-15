Libratone Track Air 藍牙真無線耳機　丹麥型格設計科技感十足

【Libratone Track Air 藍牙真無線耳機】不少音響品牌也是來自最懂享受生活品味的北歐，而其中丹麥除了有藍罐曲奇外，還有誕生10年的Libratone。此品牌向來喜愛使用簡約設計，尤其受到女性用家歡迎，而他們最新推出名為Track Air的藍牙無線耳機，就再次展現設計團隊的心思，外形非常特別。

Libratone的Logo是一隻鳥，今次新品Track Air藍牙5.0無線耳機就設計得好像一對飛機翼，極具未來科技感。Libratone於旗下產品多起用高雅的色調，Track Air當然也承接傳統，銀、黑和粉紅配合外形同樣貴氣，難怪會獲得德國設計協會頒發的Reddot award 2019設計大獎，於時下百花齊放的無線耳機之中，也屬很有趣的款式。

Libratone Track Ai型格的外表下包含有先進藍牙技術和5.3mm動圈單元。（官方圖片）

其實Track Air的這對翼並非得個睇字，它內藏Libratone極致的射頻與自家研發的創新藍牙天線設計，令耳機之間的連接如同有線般穩定，而頂部及底部都有麥克風，這個雙麥克風增強技術（Dual Mic Noise Cancellation）有效令通話降噪更清晰。此外機身採用輕觸式設計，只要用手指輕掃就能操控音量、接聽掛斷電話等，用家還可以在對應的手機App中變更操作手勢，十分方便。作為藍牙耳機，用家最關心當然是續航力，Track Air耳機充滿電可連續播放8小時，加上收納盒的後備電量一共可以使用32小時，足以應付日常生活所需。