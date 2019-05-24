Google 推出一站式「購買項目」記錄查詢功能．刪除記錄教學

隨著網購日益普及，坊間日前發現 Google 神秘地推出新功能，即時收集用家 Gmail 電郵帳號內所有發票收據，以讓用家查詢過往的消費資料，即使 10 年前的消費亦可以一目了然。（文：黎生）

Google 的各項功能無疑相當方便，但卻經常惹起隱私的問題。

日前坊間發現 Google 神秘地推出新功能，容許用家於網上查詢以往的消費資料；Google 會透過用家 Gmail 電郵帳號收集當中的發票收據，並於「購買項目（ https://myaccount.google.com/purchases）」 此頁面中顯示供用家查閱。雖然 Google 表明將不會從 Gmail 收集數據以賣廣告，但 Google 這神秘舉動卻依然讓人感到憂心，事關 Google 又將會比你更清楚你自己的消費習慣了。

幸好「購買項目」頁面提供刪除消費記錄的功能，但刪除過程卻相當繁複。Google 會要求用戶前往 Gmail 帳號內先行刪除相關電郵記錄，「購買項目」內的記錄才會正式消失，意味用戶只能在 Gmail 帳號外記錄相關消費才能避開 Google 的偵察，筆者覺得功能相當擾民。

Google 於介面設計一直有不俗的表現，但「購買項目」內的操控卻反其道而行，故 Google 推出「購買項目」查詢功能的舉動依然讓人生疑。

刪除記錄步驟