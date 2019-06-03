iTunes 退役？Mac Pro 登場？　WWDC 2019 圖文直播 現場直擊

【iTunes 退役？】WWDC 2019 Apple 開發者大會將會在美國西岸時間 2019 年 6 月 3 日早上午10 時舉行（香港時間 6 月 4 日凌晨 1 時），傳聞中除鐵膽的 iOS 13 及 macOS 10.15 之外，新 Mac Pro 及 16 吋 MacBook Pro 更有機會登場，而陪伴大家 18 年的 iTunes 就有機會功成身退。《宅民黨》將會派黨員現場為各位宅民直擊報道，記得隨時「F5」/Command-R 更新本帖的現場第一手報道！

Apple WWDC 2019 將會在香港時間 6 月 4 日 01:00 開始，《香港01》將會為大家送上圖片、文字現場直擊報道，iOS 13 除了 Dark Mode 之外還有什麼驚喜？另外今次大會，新一代 Mac Pro 及 MacBook Pro 16 吋會否現身？

開發者大會舉行前夕，忽然傳出陪伴大家 18 年的 iTunes 終於面臨退役，到底 iTunes 及 Apple 的音樂服務將會如何發展？相信 WWDC 2019 將會給予 iPhone 用戶一個清晰的答案。（不斷更新）

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宅民特派專員已經抵達 WWDC 2019 現場

宅民特派專員已經抵達WWDC 現場。

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iOS 13 支援更多 NFC 制式、iPad 可作 Mac 機副屏幕

iPhone 支援更多 NFC 制式，已確認將可以在多個城市作為交通卡所用，香港的八達通會跟上大家的步伐嗎？（Apple）

iOS 13 如無意外將會支援更多 NFC 制式，當中包括香港人熟悉的八達通卡，只要八達通公司加入更新，iPhone 將可以跟 Android 一樣直接閱讀八達通卡餘額；另外技術上，要做到西瓜卡一樣，將八達通直接加入到 iPhone Wallet 當中使用亦並非不可能的事情。

另外，iPad 在更新 iOS 13 之後，將可以配合升級 macOS 10.15 的 Mac 電腦使用，可以作為 Mac 電腦的副屏幕或者繪圖板使用，令 iPad 實用性大幅提升。

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iOS 13 不再支援 iPhone SE 及 iPhone 6？

iPhone SE 傳聞不再支援 iOS 13，但考慮到其處理器為 A9，相信傳聞不太可能準確。（Apple )

每一代 iOS 更新，自然無可避免會淘汰部分舊型號 iPhone，不過今次傳聞中，會淘汰包括 iPhone SE、iPhone 6、6 Plus、iPhone 5s、iPad Air 及 iPad mini 2等型號，卻令人感覺意外。尤其當中的 iPhone SE 更屬使用較新處理器的型號，令傳聞的可信性受到懷疑。雖然最初傳出有關消息的 iPhoneSoft.fr，指消息源自 Apple 開發人員，不過對比過各型號所使用處理器，我們相信只有配備 A7 處理器的 iOS 裝置，即是包括 iPhone 5s、iPad Air、iPad mini 2 及 iPad mini 3，在 iOS 13 推出後被淘汰的機會較大。

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iOS 13 為 iPhone 加入 Dark Mode

使用開發者版本測試，已經可以成功在 iPhone 上使用 Dark Mode。（EverythingApplePro）

iOS 13 為 iPhone 加入 Dark Mode 傳聞已久，而且在多個開發者版本中得到確認，基本上是今次大會其中一個肯定推出的新功能。雖然 Dark Mode 可以同時做到護眼，及配合 OLED 屏幕達到省電功能的兩大優點，不過其實說不上是什麼重點新功能。