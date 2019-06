Facebook繼續一言堂？新增留言排名功能、KOL更易操控言論

Facebook為了「讓公開帖文上進行更有意義的對話」,短期內加入對用戶留言進行排名的機制,以推廣跟用戶最相關的留言。Facebook將優先考慮跟原始帖文最有互動(engagement)的留言,再加上發表該帖文的人士的朋友留言或表情符號反應等因素指標,綜合地為留言欄上的留言排高低。然而,如此做法真的有助締造更好的討論環境?恐怕是令Facebook的自我審查加劇,更容易淪為「一言堂」。

眾所周知,Facebook上俗稱「地球Post」的公開帖文或專頁帖文,要是人氣鼎盛,總會有成千上萬個留言。Facebook目前提供「最相關」(Most relevant)、「最新」(New)和「全部留言」(All comments)三個選項,讓用戶過濾或篩選留言來看。「最新」不用解釋;選用「最相關」將首先顯示該帖文上來自用戶朋友的留言,以及最多人看過、得到最多反應和回應的留言;選用「全部留言」,則顯示包括外語和垃圾(spam)在內的所有留言。

Facebook目前提供「最相關」(Most relevant)、「最新」(New)和「全部留言」(All comments)三個選項,讓用戶過濾或篩選留言來看。(Facebook截圖)

以上的留言顯示分類,將會有改變。Facebook設立留言排名制,聲稱目的是「讓公開帖文上的對話更有意義」。任何用戶都可自行設定,加入留言排名功能。Facebook將會收集一系列訊號(signals),以顯示公開帖文上「最相關」和「最有質素」的留言給用戶瀏覽。

Facebook設立留言排名制功能,聲稱目的是「讓公開帖文上的對話更有意義」,將會收集一系列訊號(signals),以顯示公開帖文上「最相關」和「最有質素」的留言給用戶瀏覽。(Facebook Newsroom截圖)

留言排名機制的功能,參考數據眾多,異常複雜。Facebook收集的訊號,首先要數的是一眾用戶跟某個留言的互動方式,這包括讚好(Like)、表情符號反應和回應該留言的留言。第二種訊號,來自原帖文發表者的主動控制。帖文發表者可以透過隱藏、刪除或參與互動等動作來審核其帖文上的某個留言。追隨者眾的用戶或專頁,基於留言太多,其帖文的留言排名功能是默認開啟的,當然用戶和專頁管理員可從「設定」中選擇閉關功能。

Facebook就留言排名收集的第三種訊號,是「用戶期待見到的留言」(What people tell us they want to see in comments)。Facebook以問卷調查來了解人們想看到的留言類型,藉此對留言進行排名。最後一種訊號是「誠信訊號」。為保護安全和真實的留言,Facebook會刪除違犯其「社群守則」的留言,亦會考慮處理其他信號如互動誘餌(engagement-bait,即志在搏取互動的內容),以解決資訊的可信性問題和提高留言質素。

Facebook為提高留言的相關性和質素,將會更突出地顯示兩種留言:跟原帖文發表者或發表專頁有互動的留言;或發帖者的朋友的留言。Facebook表示會繼續參考其他訊號,避免突顯低質素留言,即使那些留言是來自發帖者本人,或他們的朋友也好。

表面看來,留言排名功能確是有助將賣廣告的垃圾留言或純粹Tag朋友名的留言推落或置底,另一邊廂將互動率高和多人回應的留言推高或置頂。但是大家上得多網都知道,重要或相關度高的留言是可以由原帖文發表者自己製造的。發表者(特別是人氣KOL)暗中召集支持者網民對某些有利自己的留言讚好或正面回應;也能逆向操作,指示支持者對不利自己的留言給予負面回應,拉低該留言的排名。如此「造勢」甚至「一言堂」手法,濫用了留言排名功能,令整套機制失去了Facebook令對話更有意義、互動更有營養的初衷,使發帖者和追隨者繼續於同溫層「圍爐取暖」。

再者,Facebook本身也可能是個「一言堂」。早前Facebook封殺多個右翼組織和人士賬號,永久刪除他們專頁或帳戶,當中包括美國保守派陰謀論家兼名嘴Alex Jones。儘管Facebook指出這些人士鼓吹暴力行為和發表仇恨言論,違犯了社群守則;但不少觀點認為如此做法屬於自我審查,有違言論自由,而且跟Facebook公司內部傾向左翼、自由派和政治正確的偏頗立場有關。如此一來Facebook以所謂問卷調查和所謂「誠信訊號」作參考來進行留言排名,其看似中立的態度必然備受質疑,難以經得起考驗。

Facebook的留言排名功能,似乎比起製造良好討論環境,更可能製造出「回音室效應」(Echo Chamber Effect)。回音室效應指一般人在社交網絡上傾向跟個人觀點、價值取向相近的圈子或渠道交流資訊,進一步鞏固其既有立場,對截然不同的主張充耳不聞。意見相近而誇張的聲音不斷在各自陣營重複,加劇政治和社會兩極分化和極端主義。