國際瑜伽日 Apple Watch 全面「聲」援：新獎章、Siri新語音指令

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【Apple Watch 瑜伽 限時獎章】6月21日是聯合國定立的「國際瑜伽日」（International Day of Yoga），蘋果推出附在Apple Watch的首個健身記錄挑戰，限時完成任務將可獲得全新獎章！

Apple響應聯合國由2015年起定立的國際瑜伽日，今年的國際瑜伽日推廣此運動，蘋果特別於Apple Watch 中的Activity Challenge (健身記錄挑戰）中的「瑜伽體能訓練」，瑜伽愛好者只要完成一個15分鐘的體能訓練（Yoga Workout），將可取得2019年限定的全新獎章，新獎章亦會在iPhone中的「健身紀錄」app的「獎章」中顯示，同時追加三款可在iPhone中的「訊息」（Messages / iMessage）及FaceTime使用動態貼紙（Sticker）。

3款於Apple Watch瑜伽運動挑戰後，附送的國際瑜伽日的全新Message、Facetime動態貼紙。 【Apple】

支援第三方瑜伽app

國際瑜伽日運動挑戰中，15分鐘的瑜伽體能訓練中除了可以使用Apple「健身」app 外，亦支援於App Store中下載的第三方app 包括 Pocket Yoga 、Down Dog 、Asana Rebel 及 Sweat: Kayla Itsines Fitness，以這4款App完成活動同樣可以能取得新獎章；而Apple Watch用家注意，iPhone的iOS須升級至12.1.3、Apple Watch作為系統watchOS須升級到 5.1.3 方可參加「健身紀錄」挑戰。

Siri語音指令支援

除國際瑜伽日挑戰外，Apple亦在語音指令 Siri 中，加入簡單指令，播放適合瑜伽運動或冥想練習的 Apple Music 歌單包括：

「喂Siri, 播啲適合做瑜伽嘅歌 / 我想做瑜伽, 幫我播啲歌」

「喂Siri, 播啲適合做冥想嘅歌 / 我想冥想, 幫我播啲歌」

 以上Siri語音指令適用於 iPhone、Apple Watch 及 HomePod 播放瑜伽 / 冥想音樂。

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