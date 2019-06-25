【美心流心奶黃月餅．2019開搶】網上登記抽籤教學　香港人優先買

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【美心流心奶黃月餅】近年什麼都興炒，沒想到平民的應節食品也有炒風，說的就是這幾年大熱的流心奶黃月餅。上年（2018年），美心也在網上舉行流心奶黃月餅抽籤活動，每人限購兩盒月餅，供不應求下，成為了炒家的新對象。今年（2019 年），美心再次舉行網上抽籤，而且必須使用香港身份證登記，亦等同港人優先。不用食炒價，也無分先行搶購，想買兩盒流心奶黃月餅應節就要記得進行網上登記。

網上登記抽籤預購

近年，流心奶黃月餅在中秋應節食品中跑出，「叮」過的流心奶黃月餅的確十分吸引，賞月時品嚐更添滋味。不過，這種月餅被內地同胞擔購一空，想買一盒（正價）品嚐也非易事。今年美心的流心奶黃月餅也推出了抽籤預購活動，只要在官網上進行登記，成功抽到的話，即可預購兩盒，而且最重要是－港人優先登記。

「流心奶黃月餅」在中秋應節食品中跑出（官方圖片）

網上登記流心奶黃月餅禮券抽籤預購步驟：

+2

港人優先

今次的網上登記，必須有香港的身份證﹑香港電話號碼和電郵地址。由即日起至 6 月 30 日可進行網上登記，並且不用「鬥快」。美心會在 7 月 9 日，中午 12 時於美心 Facebook 公佈抽籤結果，也會在公布結果後 24 小時內，發出中籤短訊（SMS）。如果收不到 SMS，抽籤結果也會在 7 月 10 日於星島日報及英文虎報刊登，可以自行核對登記編號。中籤者可以在 SMS 指定的時段中（時段一: 7月11至14日 ; 時段二: 7月18至21日），使用 QR Code 確認購買。

找回登記編號步驟：

想食記得登記

如果中籤的話，不只無須捱炒價購買，更可以用優惠價得到流心奶黃月餅。中籤者，可以 $430 限購兩張「美心流心奶黃月餅禮券」，而每張的零售價是 $380，節省了 $330（兩盒計）。今次的中籤人數有 30,000 名額，每張身份證﹑電話和電郵，只可以登記一次，筆者希望想買來過節的都能中籤。

美心流心奶黃月餅禮券抽籤預購官網（按此進入）

【Bloodstained】血咒之城攻略　刷錢兩大方法 5分鐘15萬以上
將軍澳群組流傳游隼食白鴿照片　網民竟讚好　仲問用邊部手機影？
新世紀福音戰士EVA新劇場版:||、2020年結局篇預告下月有得睇！
經典遊戲《捉猴啦》慶20週年　公開特別影片回顧PS時期
《Triton Survival》 Steam開放早期登入　保衛星球防外星軍隊
Super Mario 百人斬版《Mario Royale》改名　疑避任天堂告侵權
便攜掛頸冷氣！夏日救星！戶外極速消暑、體感比氣溫涼13度
【哈利波特：巫師聯盟】載入遊戲慢？5步提速秘技解說
外殼製造商又洩機密、力證 Galaxy Note 10 將推兩個尺寸？
iPhone辦公技巧貼士：提醒用家防止打錯Email！標示電郵域名功能
《哈利波特：巫師聯盟》新手攻略：遊戲流程、道具使用入門解構
【Bloodstained】血咒之城攻略　100% 全惡魔圖鑑掉落物/碎片資料
Pokemon GO班底新作《哈利波特：巫師聯盟》港版推出(附下載連結)
Apple Card 真卡開箱！金屬卡好贅手、申請資格曝光
【Bloodstained】血咒之城攻略　100% 地圖及特殊房間位置
iPhone一開二分屏顯示教學！一邊上網一邊玩FB都冇問題
Windows墳場！日本回收公司為歷代視窗起墓碑、竟然冇呢個OS？
IZ*ONE育成系RPG《IZ*ONE remember Z》　做經理人同成員親密互動
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。