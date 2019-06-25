【美心流心奶黃月餅．2019開搶】網上登記抽籤教學　香港人優先買

【美心流心奶黃月餅】近年什麼都興炒，沒想到平民的應節食品也有炒風，說的就是這幾年大熱的流心奶黃月餅。上年（2018年），美心也在網上舉行流心奶黃月餅抽籤活動，每人限購兩盒月餅，供不應求下，成為了炒家的新對象。今年（2019 年），美心再次舉行網上抽籤，而且必須使用香港身份證登記，亦等同港人優先。不用食炒價，也無分先行搶購，想買兩盒流心奶黃月餅應節就要記得進行網上登記。

網上登記抽籤預購

近年，流心奶黃月餅在中秋應節食品中跑出，「叮」過的流心奶黃月餅的確十分吸引，賞月時品嚐更添滋味。不過，這種月餅被內地同胞擔購一空，想買一盒（正價）品嚐也非易事。今年美心的流心奶黃月餅也推出了抽籤預購活動，只要在官網上進行登記，成功抽到的話，即可預購兩盒，而且最重要是－港人優先登記。

「流心奶黃月餅」在中秋應節食品中跑出（官方圖片）

網上登記流心奶黃月餅禮券抽籤預購步驟：

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港人優先

今次的網上登記，必須有香港的身份證﹑香港電話號碼和電郵地址。由即日起至 6 月 30 日可進行網上登記，並且不用「鬥快」。美心會在 7 月 9 日，中午 12 時於美心 Facebook 公佈抽籤結果，也會在公布結果後 24 小時內，發出中籤短訊（SMS）。如果收不到 SMS，抽籤結果也會在 7 月 10 日於星島日報及英文虎報刊登，可以自行核對登記編號。中籤者可以在 SMS 指定的時段中（時段一: 7月11至14日 ; 時段二: 7月18至21日），使用 QR Code 確認購買。

找回登記編號步驟：

想食記得登記

如果中籤的話，不只無須捱炒價購買，更可以用優惠價得到流心奶黃月餅。中籤者，可以 $430 限購兩張「美心流心奶黃月餅禮券」，而每張的零售價是 $380，節省了 $330（兩盒計）。今次的中籤人數有 30,000 名額，每張身份證﹑電話和電郵，只可以登記一次，筆者希望想買來過節的都能中籤。

美心流心奶黃月餅禮券抽籤預購官網（按此進入）