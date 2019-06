ASUS ROG Mothership 電競價格驚人　可拆分鍵盤設計滿分！

ASUS(華碩) ROG 今日(26日)在 CGA 舉行了產品發佈會,發佈了一系列的 ROG 最強電競筆電。包括機迷期待已久的旗艦級筆電 Mothership。這部航空母艦的規格,有留意開的粉絲應該都非常清楚,唯有其價格遲遲未有公開,今次終於都出來「見家翁」。

Mothership價格破頂

ROG Mothership 配有 17.3吋 4K UHD IPS 螢幕,再支援 NVIDIA G-Sync 技術,對於筆電來說絕對是頂級的螢幕規格。內建 Intel Core i9-9980HK CPU,RTX 2080 顯示卡,高達 8700 MB/s 的 ROG 獨家 HyperDrive Extreme SSD,CPU 和顯示卡都可以超頻,光看到這個規格,就算放到 PC 中也價值不菲。來到可以帶出街,又能分折鍵盤的 Mothership,價格更是突破同一 Spec 的 PC,叫價高達 $69,998。

航空母艦(陳錦洪 攝)

價錢合理?

對筆者來說,7 萬買一部電競筆電,絕對是「貴到飛天」,但跳出自己的經濟能力,這個信仰價其實還對得住機能?基本硬件已經介紹過,熟悉 DIY 的朋友都會了解硬件的實際價格是多少。而這部 Mothership 最令筆者欣賞的地方,是螢幕(主機)和鍵盤分離。對 FPS 遊戲有研究的玩家,大都不會「正常」地使用鍵盤,輕微的傾斜,甚至把鍵盤接近垂直使用,才是最方便和有效的操作擺位。如果使用傳統的筆電,就算硬件和螢幕多好,也不能扭直鍵盤,再不是就另外接鍵盤使用,又失便攜的優勢(不如買 PC)。

+ 9 + 8 + 7

All in one

Mothership 已經把所有電競需要的性能放在同一部筆電之中,直立式設計也開創了新的散熱空間,機背和兩側都能進行散熱工作。而散熱問題正是效能超強的電腦要面對的第一個難題,單是散熱不良就能令硬件性能急速下降,甚至有不穩你情況。不過,又回到現實,7 萬的價錢買一部專門打機的電競筆電,好似真的有點奢侈,要多大信仰的粉絲,或出街都要打機,更甚要求最高性能的玩家才需要呢。

ROG Zephyrus S GX502(陳錦洪 攝)

ROG Zephyrus S GX502

看到離地 1 萬呎飛行的航空母艦後,回到「貼地」的西風之神系列新產品 Zephyrus S GX502。電競筆電一向給人厚重的感覺,而最新的 Zephyrus S GX502 就考慮玩家帶出街的需要,主打纖薄,重量只有 2 kg(15吋 Macbook Pro 淨重 1.8 kg)。更輕巧的同時,也沒有忽略最重要的效能,搭載 Intel i7-9750H cpu,標準版 NVIDIA RTX 2070 獨顯,以及 1 TB HyperDrive SSD,在標準版顯示卡的加持下,跑分比具有 RTX 2080 max-Q 的筆電優勝 8%。而螢幕也採同目前最強的 15.6 吋﹑240HZ﹑3ms 反應時間的 IPS 面板,當然也是支援 G-Sync 技術,在筆電界中已經遠遠拋離對手。

+ 2

玩 FPS 遊戲專用 Strix SCAR 系列(陳錦洪 攝)

ROG Strix SCAR III

一說到 Strix 系列,不得不提的就是 RGB 效果。今次連底部都大玩 RGB,三邊環繞的 RGB 燈效,完全符合「電競=RGB」的美學原則。同樣採同 240HZ﹑3ms 反應時間,最適合用來玩 fps 遊戲。特別要提的是,ROG 找來 BMW(寶馬)designworks 團隊打造出 3D Flow 散熱設計,在機身尾部設有梯田式傾斜切割,佈滿 181 個通風氣孔,是目前 ROG 最強的散熱效能。