ASUS ROG Mothership 電競價格驚人　可拆分鍵盤設計滿分！

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ASUS（華碩） ROG 今日（26日）在 CGA 舉行了產品發佈會，發佈了一系列的 ROG 最強電競筆電。包括機迷期待已久的旗艦級筆電 Mothership。這部航空母艦的規格，有留意開的粉絲應該都非常清楚，唯有其價格遲遲未有公開，今次終於都出來「見家翁」。

Mothership價格破頂
ROG Mothership 配有 17.3吋 4K UHD IPS 螢幕，再支援 NVIDIA G-Sync 技術，對於筆電來說絕對是頂級的螢幕規格。內建 Intel Core i9-9980HK CPU，RTX 2080 顯示卡，高達 8700 MB/s 的 ROG 獨家 HyperDrive Extreme SSD，CPU 和顯示卡都可以超頻，光看到這個規格，就算放到 PC 中也價值不菲。來到可以帶出街，又能分折鍵盤的 Mothership，價格更是突破同一 Spec 的 PC，叫價高達 $69,998。

航空母艦（陳錦洪 攝）

價錢合理？

對筆者來說，7 萬買一部電競筆電，絕對是「貴到飛天」，但跳出自己的經濟能力，這個信仰價其實還對得住機能？基本硬件已經介紹過，熟悉 DIY 的朋友都會了解硬件的實際價格是多少。而這部 Mothership 最令筆者欣賞的地方，是螢幕（主機）和鍵盤分離。對 FPS 遊戲有研究的玩家，大都不會「正常」地使用鍵盤，輕微的傾斜，甚至把鍵盤接近垂直使用，才是最方便和有效的操作擺位。如果使用傳統的筆電，就算硬件和螢幕多好，也不能扭直鍵盤，再不是就另外接鍵盤使用，又失便攜的優勢（不如買 PC）。

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All in one

Mothership 已經把所有電競需要的性能放在同一部筆電之中，直立式設計也開創了新的散熱空間，機背和兩側都能進行散熱工作。而散熱問題正是效能超強的電腦要面對的第一個難題，單是散熱不良就能令硬件性能急速下降，甚至有不穩你情況。不過，又回到現實，7 萬的價錢買一部專門打機的電競筆電，好似真的有點奢侈，要多大信仰的粉絲，或出街都要打機，更甚要求最高性能的玩家才需要呢。

ROG Zephyrus S GX502（陳錦洪 攝）

ROG Zephyrus S GX502

看到離地 1 萬呎飛行的航空母艦後，回到「貼地」的西風之神系列新產品 Zephyrus S GX502。電競筆電一向給人厚重的感覺，而最新的 Zephyrus S GX502 就考慮玩家帶出街的需要，主打纖薄，重量只有 2 kg（15吋 Macbook Pro 淨重 1.8 kg）。更輕巧的同時，也沒有忽略最重要的效能，搭載 Intel i7-9750H cpu，標準版 NVIDIA RTX 2070 獨顯，以及 1 TB HyperDrive SSD，在標準版顯示卡的加持下，跑分比具有 RTX 2080 max-Q 的筆電優勝 8%。而螢幕也採同目前最強的 15.6 吋﹑240HZ﹑3ms 反應時間的 IPS 面板，當然也是支援 G-Sync 技術，在筆電界中已經遠遠拋離對手。

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玩 FPS 遊戲專用 Strix SCAR 系列（陳錦洪 攝）

ROG Strix SCAR III

一說到 Strix 系列，不得不提的就是 RGB 效果。今次連底部都大玩 RGB，三邊環繞的 RGB 燈效，完全符合「電競＝RGB」的美學原則。同樣採同 240HZ﹑3ms 反應時間，最適合用來玩 fps 遊戲。特別要提的是，ROG 找來 BMW（寶馬）designworks 團隊打造出 3D Flow 散熱設計，在機身尾部設有梯田式傾斜切割，佈滿 181 個通風氣孔，是目前 ROG 最強的散熱效能。

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