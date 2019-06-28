Apple 創意末日？首席設計師 Jony Ive 離職　自立門戶接蘋果生意

Apple 又失人才，自教主 Steve Jobs 離世後，Apple 的產品設計和創意明顯大不如前，唯獨 Jony Ive 獨力支撐創意大關。可惜，如今「教主右手」Jony Ive 都選擇離開 Apple，難道果迷真的沒機會再見到 Apple 獨異個人的創意了嗎？

Jony Ive（Jonathan Paul Ive）

自 Steve Jobs 重返 Apple 後，Jony Ive 開始被重用，而且兩人攜手創造出眾多出色的 Apple 產品，同時也是因為他們作能拉回破產邊緣的 Apple，甚至打好 Apple 產品的基礎，成就今天的地位。由 1998 年二人合作推出的 iMac G3 起，Jony Ive 就參與了 Mac﹑iPod﹑iPad，和最重要的 iPhone 設計。就果迷而言，教主離世後，對 Apple 產品的期待都放在 Jony Ive 身上。

左圖：iOS 6 的仿真（3D）介面，右圖：iOS 7 至今的平面介面（Google 圖片）

Apple 產品的靈魂

Steve Jobs 曾經形容 Jony Ive 是他在 Apple 的「精神伴侶」，而對果迷而言，他是繼教主後，Apple 產品的「設計靈魂」。除參與主要硬件的設計，也參與 iOS 的設計。最大的突破，應該是大刀闊斧地把 iOS 7 前的仿真界面，改為現在仍沿用的平面設計，突顯出 Apple 的化繁為簡理念。

Apple Park 是 Jony Ive 在蘋果任職後期最大最重要的工作（官方圖片）

自立門戶

Jony Ive 談到關於今次離開 Apple 的原因，他認為在「Apple Park」完工後，他在 Apple 的任務已經完成，應該在這個時間點劃上句號。不過，Jony Ive 的設計天份並非和 Apple 句別就擺在一邊，他將會自立門戶，成立名為「LoveFrom」的設計公司，而有趣的是，Apple 將會是新公司的第一個客戶。換言之，Jony Ive 雖然是離開了 Apple，但會以第二個身份為 Apple 合作，對產品提出意見，並非完全從 Apple 中消失。

Jony Ive 和 Steve Jobs，Apple 兩大靈魂（allaboutstevejobs 圖片）

Apple 又失一人才

Jony Ive 將會完成今年的工作才會正式離開，Jony Ive 表示，他任職近 30 件中，最自豪是創立了自家的設計團隊，對 Apple 設計團隊的信任也令他安心卸下職務。而 Jony Ive 離開後，工業設計與副總裁 Evans Hankey 和介面副總裁 Alan Dye 會直接對 Jeff Williams （COO）報告。就現在 Apple 產品的創意下滑情況來看，筆者比較期待的還是在新環境工作的 Jony Ive，能透過合作幫助 Apple 研發產品。

回顧 Jony Ive 參與的 Apple 產品：