YouTube手機閉屏聽歌工具介紹！附免裝App背景、播放秘技教學

Youtube手機閉屏聽歌App推介！不想裝第三方App都有背景播放小秘技極速搞掂！串流音樂App已是現今大部份人聽歌的方式。不過經濟一族總想「睇定啲」，暫時無意參加月費計劃訂購Spotify、KKBox、MOOV、JOOX、Apple Music、Google Play、Tidal、Deezer等串流服務。Youtube上有很多由藝人或唱片公司提供官方正版串流音樂，為慳家仔女提供一個方便的免費聽歌渠道。

不少朋友相信都會在手機上以Youtube App聽歌。可惜官方App不具備背景和閉屏播放功能。當用家要玩Facebook和開WhatApp覆訊息，或手機閒置一段時間後自動關上螢幕，Youtube音樂便告中斷，十分無癮。

為實現邊用其他App邊背景聽Youtube的願望，iOS和Android用家也有不少第三方App可選擇，例如「Free Music」（iOS）和「Stream」（Android）。只是，要做到閉屏播放就好大挑戰。尤其Android用家想要在Play Store找到真正「無伏」的實用閉屏Youtube播放器，難過登天。

記者歷盡千辛萬苦，以身試伏，終於在Play Store找到一款「Touch Lock for YouTube - Video Screen Touch Locker」（下簡稱Touch Lock），提供類似支援Youtube App閉屏播放的服務。嚴格而言，Touch Lock發揮的功能不是「閉屏播放」是「螢幕鎖定」。當用家播放Youtube影片時，此App會鎖定播放器介面，並阻止用家意外誤觸Icon而關閉Youtube，也阻止手機進入閉屏模式而關閉Youtube。

用家以Touch Lock將Youtube播放器介面上鎖後，觸碰原有的Icon也無反應。影片將不能停播，一片播完也會接着播放相關影片，一直播落去。用家要停止播片，便要輸入密碼（Android式解鎖圖案）將手機螢幕解鎖，重新「活化」暫停播放等Icon。對於聽歌要聽完整隻專輯或Playlist的Android手機用家，算是實用。

即睇Touch Lock安裝後設定流程（點擊放大截圖細睇詳情）：

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用家依照程序，將Touch Lock的基本顯示形式和解鎖圖案設定好後，Touch Lock會提供一段用法示範教學。但教學做得差，圖形符號過於抽象，看後一頭霧水。宜先行跳過，稍後透過試用來學習。

即睇Touch Lock首次試用流程（點擊放大截圖細睇詳情）：

總體而言，使用Touch Lock只有簡單四步。要鎖屏時即拉下Android手機通知欄，點擊Touch Lock的啟動Bar。啟用Touch Lock後會發現螢幕鎖死，觸碰任何Icon也無反應；要解鎖的話，點擊畫面靠右的半透明Touch Lock圓形Icon兩下，再輸入預先設定的解鎖圖案，螢幕觸碰便回復正常。

多講無謂，實戰最緊要，即時看看Touch Lock如何在保護Youtube播歌上發揮效能（點擊放大截圖細睇詳情）：

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Touch Lock在Youtube打橫睇也繼續有效：

記者使用的Touch Lock是免費版，運作途中自不然有廣告。用家可以等幾秒便跳過，嫌煩也可考慮一筆過課金購買完全版App，無廣告之餘也接通所有隱藏功能，包括搖動手機以鎖定和解鎖。要是不介意間中睇廣告，也可繼續使用免費版。

如果各位讀者真的不想裝第三方App，那麼也有方法令官方Youtube服務能夠背景播放或閉屏狀態下繼續播放。只需借助瀏覽器Chrome開啟YouTube電腦版網站便能實現。即睇以下簡單教學（點擊放大截圖細睇詳情）：

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總體而言Android手機用家，可先於Chrome手動輸入www.youtube.com網址，或搜尋Youtube再以新分頁打開結果之方式來進入手機網頁版Youtube。跟着一步是切換成電腦網頁版Youtube播歌。回到手機主畫面或閉屏時，雖然Youtube播放會停，但拉下通知欄控制中心即能重新播歌。一邊於背景播放YouTube聽歌，一邊使用其他社交App如 WhatsApp、Facebook和手遊等。