GAMDIAS 入門級電競鍵盤及滑鼠介紹 　性價比極高適合剛入坑玩家

不只是玩家，就連遊戲本身也對電競備件的要求愈來愈高，例如巨集﹑多個可控制更改的按鍵等，都直接影響到遊戲的體驗和操作。不過，並非所有玩家一開始就對電競備件有深入的了解，而作為新手，筆者也建議先從入門級產品入手。品牌 GAMDIAS 新出一套標榜高性價比的鍵盤和滑鼠組合，頗適合新手玩家，本文就為大家實測一下。

HADES M1

由漢科代理商帶來的 GAMDIAS ，其中 HADES M1 滑鼠可說是性價比最高的產品。提供有線和無線兩種連接選擇，對連線速度有極大要求的玩家可以使用有線模式，如果要求方便和美觀的話，無線就比較適合。HADES M1 帶有多部分的 RGB 效果燈，特別是滑鼠最底的「大包圍」 RGB，照射到檯面時有一種泛光的效果，在 RGB 上已沒大挑剔。

HADES M1（陳錦洪 攝）

實用功能

HADES M1 支援 10000DPI 和 8 鍵可調按扭，不過這些功能在電競滑鼠來說也是基本，最令筆者驚喜的是，貼心的人體工學設計。滑鼠的右邊接近無名指和尾指的部分，採用可以拆除的磁石部件，可以更換附送的兩個側翼。由於玩家的手有不同大小，遊玩時的手勢和習慣都有不同，同一大小的滑鼠絕對不能滿足所有玩家。有見及此，GAMDIAS 提供可以更換的部件，讓玩家自己感受那一個大小是最適合自己。另外，HADES M1 底部有有 4 粒 5g 砝碼（筆者起初以為是電池），玩家可以按自己的習慣和使用時間，加減砝碼改變滑鼠的重量，確保遊玩時有最佳的手感。

+ 3 + 2

Hermes P3（青軸）

電競用的鍵盤，必數機械鍵盤，而當中的軸承製造廠又必提 Cherry。Cherry 已經算是成為了機械軸的代名詞，不少廠商也在它的顏色機械軸中再研發一套新的軸承。Hermes P3 使用的正是出色的後起之秀「凱華軸」，凱華搶在 Cherry 之前，推出短軸機械鍵盤。Hermes P3 擁有 104 鍵短軸，按鍵的反應時間更快，最適合要求快反應的玩家。採用 32bit ARM CortexTM-M3 微處理器，提供 6 組 Profile 設定，有助玩家為不同遊戲設定快捷的控制。

Hermes P3（陳錦洪 攝）

外觀出眾

Hermes P3 的 RGB 多達 30 種燈效，全金屬面板令燈效更加出眾。玩家可以利用 GAMDIAS Hera 軟件，自行決定燈效，基本的呼吸燈﹑漣漪都齊全，亦可以針對「WASD」和「QWER」改變顏色，配合 MOBA 和 FPS 遊戲玩時更有感覺 。筆者最喜歡的是，面板用上金屬拉絲設計，比傳統的膠質鍵盤有型得多。

入門級鍵盤和滑鼠適合一些剛入坑的玩家，有興趣的玩家可以自行了解：代理商（漢科）

之後亦會為大家試用和介紹不同特色的電競用品，愛打機的你千萬不要錯過。