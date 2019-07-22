ASUS ROG Phone II 上手玩！繼續超頻　電量提升、散熱更強勁？

ASUS 上年度推出 ROG Phone，以超前衛設計及多樣配件成為市場上的電競手機話題之作。事隔一年，ASUS 方面剛剛就正式發表了 ROG Phone 的續作，簡單直接命名為 ROG Phone II！ 今代 ROG Phone II 在本體手機設計上與上代分別不大，但內部就作出了大量改進，加上又有新一代配件上場，似乎又可以推高電競手機的標準？

今代ASUS ROG Phone II 的屏幕加大了一點，採用 19.5：9 比例的 6.59 吋屏幕，並且是市場上首見 120Hz 更新率的 AMOLED 屏幕。

在內部硬件方面，ASUS 一如早前預告，為 ROG Phone II 配備了超頻版本的 Qualcomm Snapdragon 855+，對比原生版本快達 15%，另外又有 12GB RAM 以及 6000mAh，為求令玩家可以更順暢地遊玩更長時間。

當然還有 ROG 品牌著名的「信仰／敗家之眼」，內置 RGB LED，可以發出不同顏色的光，另原先位於機背的實體指模掃描被刪走，改為機面的光學屏下指模掃描

據 ASUS 方面所講，今代的散熱設計比上代更強，內部加入新的 3D 散熱銅片，熱量導至表面的鰭片，加上外置風扇就可以更有效率地進行散熱

電池一舉加大至 6000mAh，據官方數據指出，ROG Phone II 可以連續運行 《PUBG Mobile》超過 7 小時，即足足十多回合的賽事

在配件方面，開箱後就有隨機附送的配件，上代都有 AeroActive 主動降溫風扇第二代 Aero Active II。

Aero Active II 據說改進刺扇葉設計，使之可以更寧靜、而且可以令機表溫度再降多 5°C。

我們稍早之前就遠赴台灣親身試玩過這部 ROG Phone II 續作以及新增的配件，如果有興趣的話當然要留意我們稍後的更新啦！