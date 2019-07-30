Samsung Galaxy Fold 9 月重新上市　新舊版本有何分別？

Samsung 首部摺機 Galaxy Fold 早前因為設計問題而需要暫緩上市計畫，Samsung 在這幾個月不停改良設計並進行內部測試，終於在近日確定新設計解決了之前的問題，並預料可以在 9 月推出。究竟新舊設計有何分別、又是如何解決舊版本的問題？從 Samsung 公開的報告中可以更詳細了解。

Samsung Galaxy Fold 初版的主要問題有兩個，首先就是屏幕上的「保護層」很容易撕走，而撕走之後，柔性屏幕本身很容易諸到損壞；另外一點，就是摺合關節位有太多空隙，令異物如塵殼等進入機體，從另一面損傷屏幕。

舊版 Galaxy Fold 的保護膜很容易就可以移除，但一但移除就會令手機損壞

而為了克服這兩個設計缺陷，Samsung 除了為 Infinity Flex 屏幕下方加入金屬層加固之外，又將保護貼加大並延展邊緣至屏幕邊框之下、使用戶消除「此膜可以撕走」的錯覺；另外在摺合的軸承位置，亦加入了新的保護扣，縮小空隙以阻止異物進入。

將新版、舊版放到一起，你可以一眼分得出嗎？

據悉最近 Galaxy Fold 已經完成了一切測試並運作正常，Samsung 暫定 Galaxy Fold 將會在 9 月份「重出江湖」，但是在哪一天就尚待確認，只不過可以肯定的是它的售價不變，仍然索價＄1,980 美元，價值不菲，有心買的朋友不妨等一等、待確保沒有「傷亡報告」後才出手。



資料來源：Samsung、The Verge