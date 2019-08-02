Samsung Galaxy Note 10 傳取消3.5mm插頭？無線耳機需求將更提升

手機的配件中，耳機可謂最重要的一環。隨 Apple 在 iPhone 7 取消了 3.5mm 耳機輸出後，無線耳機的需求就越來越大。不過 3.5mm 耳機的音質有較多更好的選擇，不少人也因為這原因依舊使用這些耳機，而解決方法就只有外接一條耳機轉換器，或改用 Android 機。不過，Android 的代表者之一 Samsung 好像也打算取消 3.5mm 耳機輸出，近日更有 Galaxy Note 10 的配件情報流出，難道 3.5mm 耳機孔將在主流品牌中消失了嗎？

轉接器諜照流出

手機廠商為了追求機身一體化﹑防水防塵和手機纖薄等，取消 3.5mm 耳機孔，以 Type-C 和 Apple Lightning 取代。Samsung 旗艦手機到目前為止，都依然保留了 3.5mm 耳機孔，但這個「傳統」可能要中斷了。網絡上曝光了多張轉接器圖片，指這是 Samsung 推出的 Type-C 至 3.5mm 轉接器。換句話說，接下來的旗艦機 Galaxy Note 10 或將取消 3.5 mm 耳機孔，只留下 Typc-C。

Galaxy Note 10 將會取消 3.5mm？（Samsung 圖片）

8 月 7 日真相大白

除了轉接器的消失外，外國傳媒亦指 Samsung 將會為新機準備專門的 Type-C 有線主動降噪耳機，不過未知會否隨盒附送。以上都只是網絡上的傳言和猜測，而 8 月 7 日 Samsung 將會在紐約舉辦的「UNPACKED」發布會，Galaxy Note 10 的規格屆時亦會公開，到時就知道 3.5mm 耳機孔的去留。

無線耳機成主流

現時無線耳機的市埸已經成為焦點，音質比早期無線耳機大大提升，消費者強調追求方便的情況下，無線耳機的需求進一步增加。筆者認為，就算 Note 10 使用 Type-C 孔也好，Type-C 有線耳機也難以在市場上流行，畢竟兼容性也遠不及傳統的 3.5mm，如電腦﹑PS4﹑隨身耳擴等。更多的大品牌也取消 3.5mm 耳機輸出，接下來的世界應該以無線耳機主導，未知 Galaxy Buds 能否像 AirPods 一樣成為該品牌使用者的「必備」配件呢？

資料來源：Sammobile