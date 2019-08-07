日本網民秒速砌出超逼真迷你街景模型　奇技全靠特別製作工具？

搭建巨大模型景品固然工程浩瀚所費不菲，但其實製作微縮模型也一樣難到黐線。相信大家上開網都見過有模型神人在極細的體積上還原真實物件的比例和細節，尤其是專做一些縮水版建築物的高手，連香港舊唐樓的外牆海報和霓虹招牌字體都忠實呈現，好難想像他們究竟用了多少時間心力在考察資料、試驗和技術鑽研之上。但日本有網民居然能在數秒間便「製作」出一套超逼真的微縮「模型」，是魔術乎？

Twitter等社交網絡上，時不時都有人分享逼真到令人難分大細的微縮模型圖片。由於大多數神人之作的細節還原得太完美，從此見到如何逼真的景品，都要警惕自己不要跟車太貼，下意識總會捉錯處，留意當中有無模型的鑿痕。

不過近日Twitter有位日本美術大學生，竟發明了「另類」方法，在數秒內極速製作出日常街景的「迷你模型」：

上面三張微縮模型相，是否逼真到令你望落覺得好像堅係街道？據聞是主修美術的Twitter網民「たいちゃん」（Twitter@Taiga0825Taiga）說：「發現了把世界上所有東西都變迷你模型的方法」。

大家睇開微縮模型圖片，總會見到一兩張把模型跟其他現實物品好似汽水罐、釘書機等並放一起，令觀察驚訝原來模型是在如此細小的體積內呈現模仿對象的逼真比例。たいちゃん某程度上採取類似思維，卻反其道而行！

以下啤牌陣，則是真正的微縮模型，放在側跟的是真實的一日圓硬幣：

看到現在，看倌都應該清楚明白たいちゃん的玩法是甚麼回事。たいちゃん在日常街邊放上一枚超巨型1日圓硬幣，達到縮小街景的效果，令畫面中一切彷如縮水模型！

老老實實，隨街揹着咁大枚一蚊銀都幾騎呢、幾惹人注目。另有網民為たいちゃん執相，令作品看起來更像模型：「覺得是很棒的創意！雖然不知道會不會違背作品原本的理念，但如果能把跟1圓相同距離以外的東西調模糊一些再提高彩度，會讓整體看起來更像迷你模型喔」