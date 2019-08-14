Samsung Galaxy Note 10+ DxOMark實測 5G攝影：色彩、對焦一流

Samsung 剛剛發布搭配四組鏡頭的 Galaxy Note 10+ 5G，拍攝質素讓人期待。近日 DxOMark 亦公布了有關 Galaxy Note 10+ 5G 的評測結果，不論是測試後置相機的 DxOMark Mobile 或前置相機的 DxOMark Selfie，均成功稱皇，有力成為新一代的拍攝之王。 （文：黎生）

Samsung Galaxy Note 10+ 5G 的主鏡群採用四攝配置，當中包括 1,200 萬像素雙光圈相機、1,200 萬像素長焦相機、1,600 萬像素超廣角相機及 30 萬像素 DepthVision 相機。於 DxOMark Mobile 的測試中，Galaxy Note 10+ 5G 取得 113 高分，成功位列首名；而當中相片及影片細分，亦分別為 118 及 101，表現同樣出眾。

DxOMark Mobile 指 Samsung Galaxy Note 10+ 5G 相片表現只稍為落後於 Huawei P30 Pro，但整體表現卻依然出眾，當中包括任何場合下均有準確及穩定的曝光、高動態對比度、色彩還原能力佳、銳利的解像度及細節呈現等。而且，值得一讚的是 Note 10+ 5G 長焦相機光圈變大，能更有效地提供清晰的遠攝能力。

Samsung Galaxy Note 10+ 5G 的主鏡群採用四攝配置。（Samsung官網網站圖片）

至於影片攝錄方面，DxOMark Mobile 則指 Note 10+ 5G 擁有目前最出色的攝錄質素。不論是影片的曝光值、色彩還原能力、對焦迅速準確等上有出眾表現，而且手機的 4K 影片更能同時兼顧在室內及室外的差別，讓用戶可以輕鬆拍攝。

Galaxy Note 10+ 5G 在主力測試手機前置鏡頭的 DxOMark Selfie 中，表現更讓人有所驚喜。即使 Note 10+ 5G 未如 S10+ 般採用雙攝配置，而只是備有一組 1,000 萬像素相機，但卻依然在測試中取得 99 分，於 DxOMark Selfie 中排行第一。

DxOMark Selfie 指 Note 10+ 5G 的前置相片展示手機擁有出眾的曝光能力及動態動比度，使自拍時即使處於低光環境，依然有表現出眾。不過，由於 Note 10+ 5G 只採用單攝設計，故其散景的立體效果只屬一般，但幸好主體勾劃能力依然突出，使手機依然成功取得好成績：

【↓編按：按圖放大看Note 10+ 5G詳細攝影效果！↓】

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來源：DxOMark

https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-note-10-5g-front-camera-review/

https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-note-10-5g-camera-review/