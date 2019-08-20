【向假帖說不】facebook、Twitter檢舉教學　清理不實報道專頁

社交網站Twitter和facebook周一（19日）宣布，關閉936個來自內地帳戶，涉於本港近日示威活動散播不實言論。綜觀修訂《逃犯條例》風波，社交媒體常遭不同政見陣營資訊「洗版」，部分甚至有作假之嫌，要捍衛獲得真實信息空間，就要學懂檢舉方法，自己facebook、Twitter自己救。

facebook和Twitter本身都有檢舉功能，讓用戶舉報涉及暴力、仇恨言論、恐怖主義及不實報道帖文等，以下是兩者各自的檢舉方法：

一）facebook

看到有問題帖文時，可以點擊右上方的「…」標記，按下「尋求支援或舉報帖子」，再選取帖子涉及哪類問題，再按下方的傳送，便完成舉報流程，之後可以從自己facebook頁面的的「支援收件匣」查看舉報狀態。

看到有問題帖文時，可以點擊右上方的「…」標記，按下「尋求支援或舉報帖子」。（fb截圖）

除了帖文，也可以舉報專頁或個人檔案，做法與舉報帖文相若。

二）Twitter

於有問題帖文右上方點擊「ˇ」，按下「檢舉推文」揀選原因便完成檢舉流程。若想檢舉有問題專頁，可進入相關專頁再按下上方的「…」標示，然後揀選「檢舉」並選擇原因。

當然，被檢舉的帖文、專頁及個人檔案未必一定會被封鎖，facebook官方自有一套審查準則，但作為用家檢舉可疑袩子，可說是向不實信息「說不」的第一步。